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Người đàn ông ở Hải Phòng trúng Vietlott hơn 31 tỉ đồng

tác giả
LÊ THANH
LÊ THANH
LÊ THANH

Một người đàn ông ở Hải Phòng - anh N.A. nhận thưởng giải Jackpot Vietlott hơn 31 tỉ đồng. Đáng chú ý, trước đó người này từng trúng giải 10 triệu đồng cũng từ xổ số Vietlott.

Từng trúng 10 triệu đồng, người đàn ông Hải Phòng lại trúng hơn 31 tỉ đồng - Ảnh 1.

Anh N.A. nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 trị giá hơn 31 tỉ đồng - Ảnh: CTV

Ngày 29-10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01578 ngày 21-10-2026 cho anh N.A., với giá trị giải thưởng hơn 31,4 tỉ đồng.

Theo Vietlott, qua kiểm tra dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân, doanh nghiệp xác định anh N.A. là chủ nhân tấm vé trúng Jackpot trị giá 31.406.181.500 đồng.

Anh N.A. đã mua vé qua kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott, thông qua ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS.

Anh N.A. cho biết hiện sinh sống và làm công việc tự do tại TP Hải Phòng. 

Anh bắt đầu mua vé số Vietlott khoảng 6 tháng gần đây. Sản phẩm anh thường xuyên mua là vé xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55 và xổ số quay nhanh Lotto 5/35.

Đáng chú ý, theo chia sẻ của anh N.A., bộ số mang về giải Jackpot hơn 31 tỉ đồng lần này được lựa chọn từ những con số mà bản thân anh cho là may mắn và duy trì qua nhiều kỳ quay số mở thưởng.

Từng trúng 10 triệu đồng, người đàn ông Hải Phòng lại trúng hơn 31 tỉ đồng - Ảnh 2.

Tấm vé may mắn mang về giải Jackpot hơn 31 tỉ đồng cho anh N.A.

Khi biết mình trúng giải thưởng lớn, anh N.A. kể rất bất ngờ và ngay lập tức đã chia sẻ tin vui với những người thân trong gia đình.

Đây cũng không phải lần đầu tiên người đàn ông Hải Phòng gặp may với xổ số Vietlott. Trước khi trúng Jackpot Mega 6/45 hơn 31 tỉ đồng, anh N.A. từng trúng giải nhất của sản phẩm xổ số này, trị giá 10 triệu đồng.

Chia sẻ về kế hoạch sử dụng số tiền thưởng, anh N.A. cho biết trước mắt sẽ gửi tiết kiệm ngân hàng, đồng thời dành một phần để trang trải sinh hoạt và chăm lo cuộc sống gia đình. Về lâu dài, anh sẽ cân nhắc đầu tư vào những lĩnh vực phù hợp khi có cơ hội.

Theo quy định, với giải Jackpot trị giá hơn 31,4 tỉ đồng, anh N.A. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 3,1 tỉ đồng, tương đương 10% phần giá trị giải thưởng vượt 20 triệu đồng.

Khoản thuế này được khấu trừ khi nhận thưởng và nộp tại TP Hải Phòng, nơi anh đăng ký tham gia dự thưởng.

Vietlott SMS dự kiến cán mốc 5 triệu tài khoản

Theo Vietlott, sau gần 6 năm vận hành, kênh phân phối xổ số qua điện thoại Vietlott SMS tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận người dùng thông qua việc tích hợp dịch vụ trên các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử.

Số lượng tài khoản đăng ký dự thưởng qua kênh này liên tục tăng. Tháng 4/2026, Vietlott SMS ghi nhận 4 triệu tài khoản và dự kiến chạm mốc 5 triệu tài khoản vào cuối tháng 10.

Bên cạnh kênh phân phối qua điện thoại, Vietlott hiện có mạng lưới hơn 6.000 điểm bán vé xổ số trên cả nước.

Người đàn ông ở Hải Phòng trúng Vietlott hơn 31 tỉ đồng - Ảnh 4.Tối nay đã có người trúng Vietlott gần 200 tỉ đồng

Vietlott xác định có một khách hàng trúng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá gần 200 tỉ đồng trong kỳ quay số mở thưởng tối 24-10. Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân, người trúng thưởng nhận về gần 180 tỉ đồng.


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    Chủ đề: Hải Phòng Trao giải người chơi Vietlott vé số

    Dòng sự kiện: Vietlott

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