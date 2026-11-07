Người dân Hà Nội được tập ép tim cứu người ngay tại ga Metro

Người dân tại Thủ đô được hướng dẫn tham gia thực hành kỹ năng ép tim - Ảnh: T.MINH

Trong hai ngày 7 và 8-11, tại ga Cát Linh và ga Đại học Quốc gia (Hà Nội), chương trình "Sơ cứu nhanh - Giành sự sống" tổ chức hoạt động trải nghiệm Kiosk CPR, giúp người dân tìm hiểu và thực hành kỹ năng hồi sinh tim phổi (CPR).

Chương trình do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế (IMT), Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing và Công ty Đường sắt Hà Nội phối hợp triển khai.

Đưa kỹ năng hồi sức tim phổi đến cộng đồng

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục Phòng bệnh, cho biết chương trình nhằm đưa kiến thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đến gần hơn với cộng đồng.

Theo bà Ngọc, ngừng tuần hoàn là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, cần được phát hiện và can thiệp càng sớm càng tốt. Trong lúc chờ lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp, người có mặt tại hiện trường nếu biết CPR có thể thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, góp phần duy trì tuần hoàn và tăng cơ hội sống cho nạn nhân.

Tuy nhiên, nhiều người còn lúng túng, thiếu tự tin khi gặp tình huống khẩn cấp. Việc thiếu cơ hội thực hành cũng khiến kỹ năng này chưa phổ biến trong cộng đồng.

Mô hình Huấn luyện hồi sinh tim phổi tự động - Kiosk CPR tại hệ thống nhà ga Metro Hà Nội được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận với kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

Theo đó, Kiosk CPR được thiết kế nhằm hỗ trợ người tham gia tiếp cận và thực hành kỹ năng ép tim thông qua thiết bị mô phỏng có khả năng ghi nhận, phản hồi và chấm điểm quá trình thực hiện.

Thay vì chỉ nghe hướng dẫn hoặc quan sát thao tác, người tham gia sẽ trực tiếp trải nghiệm các bước thực hành trên thiết bị.

Cụ thể, mỗi người sẽ được hướng dẫn những kiến thức và thao tác cơ bản về CPR, thực hành ép tim trên mô hình, theo dõi phản hồi của hệ thống và nhận kết quả đánh giá ngay sau khi hoàn thành.

Người dân tại Thủ đô được hướng dẫn tham gia thực hành kỹ năng ép tim - Ảnh: T.MINH

Tập ép tim trên Kiosk CPR: Biết mình làm đúng hay chưa

Bác sĩ tập huấn sơ cứu Trần Thanh Bảo, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing, cho biết thông qua Kiosk CPR, người dân có thể thực hành trực tiếp và nhận phản hồi về chất lượng từng thao tác. Chỉ sau vài phút được hướng dẫn, nhiều người đã có thể thực hiện kỹ thuật tương đối tốt, thậm chí đạt trên 90 điểm trong bài đánh giá.

Anh Nguyễn Hồng Minh (28 tuổi, Hà Nội), người từng tham gia một khóa học sơ cấp cứu, cho biết trải nghiệm Kiosk CPR giúp anh hiểu rõ hơn về kỹ thuật ép tim.

Hệ thống đánh giá cụ thể độ sâu, tốc độ ép và khả năng nhả lồng ngực, đồng thời chỉ ra những điểm cần điều chỉnh.

"Các tình huống khẩn cấp như ngừng tuần hoàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Nếu được trang bị kỹ năng CPR, chúng ta sẽ có khả năng hỗ trợ người gặp nạn kịp thời hơn trong khi chờ nhân viên y tế đến", anh Minh chia sẻ.

Tình nguyện viên hướng dẫn người dân thực hành kỹ năng ép tim - Ảnh: T.MINH

Cũng tham gia trải nghiệm, bà Nguyễn Thị Loan (70 tuổi), nguyên giáo viên mầm non, nhận xét mô hình có hướng dẫn trực quan, dễ hiểu, thao tác nhanh và giúp người tập biết mình đã ép tim đúng kỹ thuật hay chưa.

Bà mong muốn có thêm nhiều hoạt động tương tự để người cao tuổi và các nhóm người dân khác có cơ hội tiếp cận kỹ năng sơ cứu.

Thông qua cơ chế tương tác trực quan, người tham gia có thể hiểu rõ hơn về kỹ thuật ép tim, nhận biết những điểm cần điều chỉnh và đánh giá mức độ thực hiện của bản thân.

Mỗi lượt thực hành không chỉ giúp người dân hiểu thêm về CPR mà còn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của kỹ năng sơ cứu trong những tình huống khẩn cấp.