Tập mới Vua tiếng Việt, chủ đề "bánh" - Ảnh: chụp màn hình

Tập mới Vua tiếng Việt lên sóng tối 27-11 có chủ đề "bánh", với sự tham gia của bốn người chơi Nguyễn Hải Linh (nhân viên kinh doanh, Hải Phòng), Nguyễn Xuân Vũ (tài xế, Nghệ An), Phạm Thị Thương (giáo viên tiếng Anh, Hưng Yên) và Nguyễn Đình Tráng (nhân viên truyền thông, Hà Nội).

Trong số các người chơi, Đình Tráng có sở trường về ca dao, tục ngữ. Anh cho biết mình yêu thơ từ nhỏ, một phần nhờ những lần được bà nội đọc thơ cho nghe. Sau này, anh cũng thử sáng tác, trong đó có một bài thơ về hành trình đi tìm tình yêu.

Đồng hành cùng người chơi trong tập này với vai trò cố vấn là nhà thơ Lữ Mai và nhà văn Trương Quý. Với chủ đề "bánh", các thí sinh liên tưởng đến nhiều hình ảnh quen thuộc trong đời sống, từ bánh truyền thống như bánh dày đến những cách kết hợp từ như bánh xe, bánh rán.

Thí sinh vào vòng cuối phải dừng bước trước câu hỏi về lá cẩm

Ở vòng thứ nhất tên gọi là "phản xạ", Nguyễn Đình Tráng là người thi đấu đầu tiên và đạt 7 điểm. Nguyễn Xuân Vũ thi kế đó với 5 điểm, Phạm Thị Thương đạt 9 điểm, trong khi Nguyễn Hải Linh dẫn đầu với 12 điểm.

Đáng chú ý, điểm số ở vòng "phản xạ" tuần này cao hơn đáng kể so với tập phát sóng trước. Nếu tuần trước, người dẫn đầu là Thu Hằng chỉ đạt 8 điểm, thì tuần này Hải Linh đã nâng mức điểm cao nhất lên 12 điểm.

Nguyễn Xuân Vũ là người đầu tiên dừng cuộc chơi sau vòng thi "Phản xạ" - Ảnh: Chụp màn hình

Sang vòng hai "Giải nghĩa", người chơi phải giải thích nghĩa của những từ khóa được lựa chọn ngẫu nhiên trong từ điển. Phần lớn thí sinh đạt mức tối đa là 4 điểm ở các câu hỏi nhờ khả năng mô tả và đưa ra đáp án nhanh, ngay trong 15 giây đầu tiên.

Trong đó những từ như “thòm thèm”, “chằn chặn” tạo thêm thử thách về vốn từ và khả năng diễn đạt của người chơi vòng "Giải nghĩa".

Kết thúc vòng hai, Nguyễn Đình Tráng đạt 13 điểm, Phạm Thị Thương có 14 điểm, còn Nguyễn Hải Linh đạt 12 điểm.

Điểm tổng kết vòng hai cho thấy dù từng dẫn đầu ở vòng "Phản xạ", Hải Linh vẫn phải dừng cuộc chơi do điểm số được tính lại từ đầu sau mỗi vòng thi.

Vòng ba "Xâu chuỗi" là cuộc so tài giữa Đình Tráng và Thị Thương. Ở phần thi này, hai người chơi phải sắp xếp những chữ bị đảo lộn để tạo thành câu hoặc nội dung hoàn chỉnh.

Các câu hỏi lần lượt gợi nhắc đến những tác phẩm có liên quan đến chủ đề "bánh" như bài thơ Sự tích bánh dày, bánh chưng của Bùi Thị Ngọc Điệp, Quê tôi của Bàng Bá Lân, Bánh bột lọc của Võ Khuê...

Hai người chơi thể hiện sự ngang tài ngang sức, song áp lực thời gian khiến cả hai không tránh khỏi những thiếu sót. Nhờ phản xạ nhanh nhạy cùng vốn hiểu biết về thơ ca, Đình Tráng giành chiến thắng với 5 điểm, trong khi Thị Thương có 3 điểm và phải dừng cuộc chơi.

Câu hỏi về lá cẩm khiến Nguyễn Đình Tráng phải dừng bước ở vòng “Soán ngôi” - Ảnh: Chụp màn hình

Đến vòng bốn "Soán ngôi", Đình Tráng tiếp tục đối mặt với những câu hỏi thử thách vốn từ. Hành trình của anh khép lại ở câu hỏi thứ năm, liên quan đến lá cẩm - loại lá dùng để tạo màu cho một số món bánh truyền thống.

Chia sẻ sau phần thi, Đình Tráng cho biết bản thân thật sự không biết đến loại lá này, dù đây là nguyên liệu quen thuộc trong việc làm bánh.



