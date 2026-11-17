Vua tiếng Việt có nội dung xoay quanh các thử thách về từ vựng, chính tả và ngữ pháp tiếng Việt - Ảnh: VTV3

Thông báo từ fanpage VTV3, Ngày hội Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam diễn ra vào ngày 20-11-2026 tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình Vua tiếng Việt tổ chức "đấu trường" với quy mô 500 người chơi. Ban tổ chức hiện đang tìm kiếm người tham gia để cùng tranh tài, thử thách vốn từ và khả năng sử dụng tiếng Việt.

Theo thông tin giới thiệu, người tham gia có cơ hội giao lưu, tranh tài cùng các khách mời và chinh phục phần thưởng cao nhất trị giá 30 triệu đồng. Đây là hoạt động kỷ niệm 5 năm chương trình Vua tiếng Việt lên sóng truyền hình.

Khác với những lượt thi quen thuộc trong chương trình truyền hình, Vua tiếng Việt lần này dự kiến đưa 500 người chơi cùng bước vào một đấu trường chung.

Bên cạnh cuộc thi, sự kiện còn có hoạt động hội ngộ các thế hệ người chơi từng tham gia chương trình.

Trong phiên bản truyền hình, người chơi Vua tiếng Việt lần lượt trải qua bốn vòng thi gồm "phản xạ", "giải nghĩa", "xâu chuỗi" và "soán ngôi".

Các phần thi yêu cầu người chơi nhận diện từ đúng chính tả, giải thích nghĩa của từ, sắp xếp các tiếng thành câu hoàn chỉnh và giải đáp những ô chữ có độ khó tăng dần.

Chương trình không chỉ dành cho người Việt Nam mà còn có sự tham gia của người nước ngoài có khả năng sử dụng tiếng Việt. Trong các mùa phát sóng, nhiều người chơi quốc tế đã xuất hiện trên chương trình.

Chương trình còn là sân chơi cho người nước ngoài có sự am hiểu và đam mê với tiếng Việt - Ảnh: VTV3

Tháng 3-2023, Vua tiếng Việt từng thực hiện số đặc biệt với hai người chơi nước ngoài là Elijah Levon Scharp và Ondra Slowik. Một người từng tham gia chương trình Ai là triệu phú, người còn lại từng dịch tác phẩm Số đỏ sang tiếng Séc.

Sau 5 năm phát sóng, Vua tiếng Việt tiếp tục khai thác một chủ đề gần gũi nhưng không ít thử thách là cách người Việt và những người yêu thích tiếng Việt hiểu, sử dụng ngôn ngữ này trong đời sống hằng ngày.

Vua tiếng Việt ra mắt tập đầu tiên vào ngày 10-9-2021 trên kênh VTV3, hiện bước vào mùa phát sóng thứ 7. Chương trình khai thác sự phong phú của tiếng Việt thông qua các câu hỏi về từ vựng, ngữ pháp, chính tả, ca dao và tục ngữ. Mỗi tuần, chương trình lựa chọn một chủ đề riêng để xây dựng nội dung các thử thách. Chẳng hạn, những chủ đề gần đây có thể kể đến "cân", "lệ", xoay quanh cách sử dụng, ý nghĩa và những sắc thái khác nhau của từ ngữ trong tiếng Việt. Mỗi tập, người chơi lần lượt trải qua bốn vòng thi gồm "phản xạ", "giải nghĩa", "xâu chuỗi" và "soán ngôi". Ở vòng "phản xạ", người chơi trả lời các câu hỏi về chính tả, từ loại hoặc điền từ còn thiếu trong câu ca dao, tục ngữ. Sang vòng "giải nghĩa", người chơi phải diễn đạt nghĩa của một từ để người chơi khác đoán mà không được nhắc đến những tiếng có trong đáp án. Vòng "xâu chuỗi" yêu cầu sắp xếp các chữ bị đảo lộn thành câu hoàn chỉnh và vòng "soán ngôi" thử thách khả năng giải đáp ô chữ với độ khó tăng dần. Qua các mùa phát sóng, chương trình có sự thay đổi ở vị trí dẫn dắt. NSND Xuân Bắc là người đồng hành trong những mùa đầu tiên, tiếp đến là MC Sơn Lâm. Từ mùa thứ 7, MC Đức Bảo đảm nhận vai trò dẫn chương trình.