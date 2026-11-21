Thi đấu loại trực tiếp tại Vua tiếng Việt phiên bản mở rộng ngoài trời - Ảnh: ĐẬU DUNG

Từ một trò chơi trên truyền hình, Vua tiếng Việt do Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, lần đầu mở rộng thành ngày hội ngôn ngữ và văn hóa ngoài trời mang tên Hành trình lan tỏa tình yêu tiếng Việt vào ngày 20-11.

500 người cùng tranh tài Vua tiếng Việt

Tâm điểm của sự kiện là cuộc tranh tài của 500 người chơi, bên cạnh hoạt động giao lưu giữa nhiều thế hệ thí sinh và các không gian trải nghiệm được xây dựng từ thơ ca, văn học, câu đố dân gian tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Các thí sinh là khách mời và khách tham quan thủ đô có chung sự quan tâm đến tiếng Việt. Bên cạnh các thí sinh người Việt, có quán quân qua các mùa và cả thí sinh người nước ngoài dành tình yêu cho tiếng Việt.

Dàn cố vấn trước giờ G - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thay vì chỉ theo dõi một nhóm người chơi trả lời câu hỏi, khán giả có thể trực tiếp xem 500 người chơi tranh tài thi tiếng Việt cùng lúc và tìm ra chủ nhân của giải thưởng cao nhất trị giá 30 triệu đồng.

Vui nhất là luật thi loại trực tiếp. Cùng sự dẫn dắt của hai MC Đức Bảo và Khánh Vy, không khí ghi hình tại không gian di tích rộn ràng và sôi nổi, nhất là lúc xướng lên ai đi ai ở lại.

Chương trình sẽ lên sóng trên kênh VTV3 lúc 14h30 ngày 24-11, 22h30 ngày 28-11 và 17h15 ngày 29-11.

Hai MC Đức Bảo và Khánh Vy - Ảnh: ĐẬU DUNG

Các thí sinh "rụng" dần qua các câu hỏi - Ảnh: ĐẬU DUNG

Vẻ mặt sau khi nghe kết quả của các thí sinh - Ảnh: ĐẬU DUNG

Có cả du khách nước ngoài cũng tò mò đứng xem các thí sinh tranh tài - Ảnh: ĐẬU DUNG

Ngoài thí sinh người Việt, có cả thí sinh người nước ngoài - Ảnh: ĐẬU DUNG

Đấu trường 500 người chơi và loại dần - Ảnh: ĐẬU DUNG

Hành trình 5 năm Vua tiếng Việt Lên sóng lần đầu năm 2021, Vua tiếng Việt được xây dựng như một sân chơi dành cho những người yêu ngôn ngữ mẹ đẻ. Sau 5 năm lên sóng VTV3, chương trình đã vượt ra khỏi khuôn khổ một trò chơi truyền hình giải trí đơn thuần để trở thành một hiện tượng văn hóa nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Chương trình có format kịch tính, giàu tính giải trí, thu hút người xem đa dạng các thế hệ, khơi dậy được tình yêu tiếng Việt. Tuy nhiên hành trình này cũng vấp phải một số tranh luận về mặt chuyên môn và khâu biên tập.