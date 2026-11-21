Tập mới Vua tiếng Việt mang chủ đề "cổ" - Ảnh: chụp màn hình

Tập mới Vua tiếng Việt với chủ đề “cổ” có sự tham gia của bốn người chơi gồm Đoàn Thị Thu Hằng (bác sĩ, Ninh Bình), Đoàn Thị Hường (giảng viên dinh dưỡng, Hưng Yên), Nguyễn Lưu Danh (sinh viên, Hà Nội) và Văn Bá Bình Nguyên (dược sĩ, Đà Nẵng).

Đồng hành cùng người chơi là hai cố vấn ngôn ngữ, tiến sĩ Phạm Thị Hà và tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Với chủ đề "cổ", các câu hỏi khai thác từ nhiều góc độ, từ nghĩa chỉ bộ phận cơ thể như cái cổ đến những từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ và tác phẩm văn học gắn với những điều xưa cũ.

Nữ bác sĩ 10 năm kinh nghiệm ghi điểm nhờ tình yêu tiếng Việt

Chia sẻ về bản thân, Thu Hằng cho biết đã có 10 năm làm nghề y và càng gắn bó lâu càng thêm yêu công việc của mình. Tình yêu tiếng Việt của nữ bác sĩ cũng được nuôi dưỡng từ những câu ca dao, tục ngữ mẹ thường đọc cho nghe từ nhỏ.

Trong đó chị Thu Hằng luôn ghi nhớ những câu như “có công mài sắt, có ngày nên kim” hay lời nhắc “nói lời phải giữ lấy lời”. Đây cũng là những điều góp phần hình thành tính cách thẳng thắn, coi trọng sự trung thực của nữ bác sĩ.

Ở vòng đầu tiên mang tên “phản xạ”, Thu Hằng đạt 8 điểm, dẫn đầu bốn người chơi. Đoàn Thị Hường theo sau với 6 điểm, Văn Bá Bình Nguyên đạt 2 điểm, còn Nguyễn Lưu Danh có 1 điểm và phải dừng cuộc chơi.

Bảng điểm vòng thi "phản xạ" với nhiều chênh lệch về điểm của các người chơi - Ảnh: chụp màn hình

Lưu Danh cho biết đây là dịp hiếm hoi có thể đưa gia đình đến trường quay theo dõi mình thi đấu. Vì vậy việc bị loại sớm khiến anh có chút buồn và tiếc nuối. Tuy nhiên người chơi cũng nhìn nhận kết quả phụ thuộc vào cả năng lực lẫn may mắn.

Sang vòng hai “giải nghĩa”, Đoàn Thị Hường là người tiếp theo chia tay chương trình.

Vòng thi tiếp tục thử thách vốn từ của người chơi với những từ khóa như “thủ cựu” (giữ khư khư quan niệm, tập quán cũ) và “ô lại” (chỉ viên chức cấp thấp thời phong kiến, thường gắn với thói tham nhũng, nhũng nhiễu).

Bên cạnh đó, thí sinh còn phải giải nghĩa từ “hầu đồng” - nghi lễ trong tín ngưỡng thờ Mẫu. Những câu hỏi này đòi hỏi người chơi không chỉ có vốn từ phong phú mà còn cần khả năng diễn đạt và hiểu biết về văn hóa, tín ngưỡng dân gian.

Vòng ba “xâu chuỗi” là cuộc so tài giữa Thu Hằng và Bình Nguyên. Ở phần thi này, hai người chơi phải sắp xếp những chữ bị đảo lộn để tạo thành câu hoặc nội dung hoàn chỉnh.

Thu Hằng và Bình Nguyên là hai người chơi đối kháng tại vòng "xâu chuỗi" - Ảnh: chụp màn hình

Ban đầu, Bình Nguyên có những lượt trả lời tốt và dẫn trước đối thủ. Các câu hỏi lần lượt gợi nhắc đến những tác phẩm văn học như bài thơ Em bé lên sáu tuổi của Hoàng Cầm, Cô Thị Mầu của Trần Đăng Khoa và Nghe đất của Bằng Việt.

Bình Nguyên cuối cùng vẫn phải dừng cuộc chơi trước Thu Hằng. Chia sẻ về kết quả, anh ví vòng thi như một trận cầu lông, nơi người chơi có thể thắng ở những lượt đầu nhưng vẫn phải chờ đến kết quả cuối cùng mới biết ai là người chiến thắng.

Nữ bác sĩ Đoàn Thị Thu Hằng là người đi tới vòng cuối trong tập mới Vua tiếng Việt - Ảnh: chụp màn hình

Với kết quả này, Thu Hằng trở thành người chơi duy nhất bước vào vòng bốn “soán ngôi”. Tại vòng cuối, nữ bác sĩ tiếp tục đối mặt với những từ khóa như “ứ hự”, “ủng”.

Cuối cùng, hành trình của chị khép lại ở từ khóa “lộ hầu” (phần xương hoặc vùng nhô lên ở cổ, thường được gọi là yết hầu).

Dù có chút tiếc nuối khi chưa thể chinh phục từ khóa cuối cùng, Thu Hằng cho biết bản thân vẫn còn run và đây là một câu hỏi khó. Dẫu vậy, việc vượt qua ba vòng thi để tiến đến vòng cuối cũng là trải nghiệm đáng nhớ đối với nữ bác sĩ.