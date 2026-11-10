Ngủ trên xe ô tô, cửa kính mở hé 2cm liệu có an toàn?

Người đàn ông được phát hiện tử vong thương tâm trong xe tải đậu qua đêm ở cây xăng - Ảnh: NGUYỄN QUYẾN

Sáng 10-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) cho biết qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng tài xế Phạm Quốc C. (39 tuổi, trú xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) tử vong trên xe tải do bệnh lý.

Nhiều khả năng do đột quỵ

Trước đó, khoảng 7h ngày 9-11, nhân viên cây xăng và người dân phát hiện ông C. tử vong trong xe tải tại cây xăng ở thôn Mộc Bài, xã Xuân Phú. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân nằm ngửa trên hai ghế xe, xe đã tắt máy, cửa kính hai bên mở hé khoảng 2cm.

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng xác định khoảng 21h59 ngày 8-11, ông C. điều khiển xe tải đến dừng tại cây xăng.

Kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng không phát hiện dấu vết thương tích trên cơ thể, tài sản trong xe còn nguyên vẹn.

Gia đình cho biết nạn nhân từng bị tai nạn giao thông nặng cách đây 3 năm. Cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng ông C. bị đột quỵ.

Bác sĩ Phạm Phú Tuấn, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng), cho biết nhiều người có thói quen ngủ trong ô tô khi đi đường dài, chờ hàng hoặc cần nghỉ ngơi. Một số người cho rằng chỉ cần hé cửa kính khoảng 1-2cm là đủ để không khí lưu thông, tránh nguy cơ ngạt.

Tuy nhiên, đây là quan niệm chưa chính xác. Khe cửa nhỏ không bảo đảm lượng không khí trao đổi cần thiết, nhất là khi xe đỗ ở nơi kín gió, không gian hạn chế hoặc có nhiều nguồn khí thải xung quanh.

Không nên ngủ qua đêm trên xe ô tô

Bác sĩ Phạm Phú Tuấn, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, đang cấp cứu cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Theo bác sĩ Tuấn, nếu tắt máy, không bật điều hòa, nhiệt độ trong cabin vẫn có thể tăng cao khi thời tiết nóng, khiến người ngủ đối mặt nguy cơ mất nước, kiệt sức vì nhiệt. Trong khi đó, nếu nổ máy để bật điều hòa suốt đêm, nguy cơ ngộ độc khí carbon monoxide (CO) cần được đặc biệt lưu ý.

Việc hé cửa kính cũng không loại trừ nguy cơ khí thải xâm nhập vào xe. Vì vậy, không nên nổ máy, bật điều hòa và ngủ kéo dài trong ô tô, đặc biệt tại gara, khu vực kín hoặc nơi có nhiều phương tiện hoạt động.

Bên cạnh các nguy cơ từ môi trường, theo bác sĩ Phạm Phú Tuấn, những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn cũng cần được lưu ý khi tài xế ngủ một mình trong cabin.

Theo ông, người có tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường hoặc từng bị tai biến cần chú ý các dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Đối với các tài xế, thiếu ngủ kéo dài, căng thẳng, ăn uống thất thường và làm việc liên tục có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố cấp tính.

Đặc biệt, khi ngủ một mình trong xe, nếu xảy ra đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim, người gặp nạn có thể không kịp gọi trợ giúp. Đây là lý do tài xế không nên chủ quan với tiền sử bệnh lý, nhất là khi phải thường xuyên lái xe đường dài.

Bác sĩ Phạm Phú Tuấn khuyến cáo khi cần nghỉ ngơi, tài xế nên lựa chọn nơi dừng đỗ an toàn, thông thoáng, có người hỗ trợ khi cần thiết. Không ngủ trong xe đang nổ máy ở không gian kín hoặc nơi có nguy cơ khí thải tích tụ.

Nếu bắt buộc phải chợp mắt, hãy tắt máy xe, hạ tất cả các cửa kính xuống ít nhất 2-3cm để đảm bảo không khí lưu thông. Nên hẹn giờ, chợp mắt khoảng 15-30 phút, không nên qua đêm hoặc ngủ một giấc dài trên xe.

Nếu có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở hoặc lơ mơ khi ở trong xe, cần nhanh chóng ra nơi thoáng khí, nhờ người hỗ trợ và gọi cấp cứu khi cần thiết.

Ngủ trên xe đậu ở cây xăng tiềm ẩn thêm rủi ro Bác sĩ Phạm Phú Tuấn cho rằng ngoài những nguy cơ kể trên, việc chọn cây xăng làm nơi dừng nghỉ qua đêm không được khuyến khích. Đây là khu vực thường xuyên có phương tiện ra vào, hoạt động tiếp nhiên liệu và phát sinh khí thải. Hơi xăng dầu có thể gây kích ứng đường hô hấp, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn khi tiếp xúc ở nồng độ đủ cao. Đặc biệt, xăng dầu là chất dễ cháy nên việc ngủ lại trong khu vực này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tài xế tử vong trong xe tải đậu qua đêm ở cây xăng, cửa kính hé 2cm Người đàn ông quê tỉnh Quảng Trị ghé vào cây xăng ở TP Đà Nẵng dừng xe để ngủ, đến sáng thì được phát hiện tử vong trên xe, cửa kính 2 bên chỉ mở hé khoảng 2cm.



