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Tài xế tử vong trong xe tải đậu qua đêm ở cây xăng, cửa kính hé 2cm

tác giả
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG

Người đàn ông quê tỉnh Quảng Trị ghé vào cây xăng ở TP Đà Nẵng dừng xe để ngủ, đến sáng thì được phát hiện tử vong trên xe, cửa kính 2 bên chỉ mở hé khoảng 2cm.

Tài xế chết trong xe tải đậu qua đêm ở cây xăng, cửa kính mở hé 2cm - Ảnh 1.

Ông C. được phát hiện tử vong trong xe tải - Ảnh: Quế Sơn

Chiều 9-11, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng, cho biết nạn nhân bị tử vong trong xe tải đậu qua đêm ở cây xăng trên địa bàn xã, đã được người nhà đưa về quê lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, tại cây xăng ở thôn Mộc Bài, xã Xuân Phú, nhân viên cây xăng và người dân phát hiện ông Phạm Quốc C. (39 tuổi, trú xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) tử vong trong tư thế nằm ngửa trên 2 ghế xe, cửa xe đóng, hở phần kính 2 bên khoảng 2cm.

Sự việc ngay sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng địa phương. Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng xác định vào lúc 21h59 ngày 8-11, ông C. lái xe tải mang biển kiểm soát 43E-028.** đến khu vực cây xăng nêu trên dừng đỗ xe.

Kết quả kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng không phát hiện dấu vết thương tích, tài sản của nạn nhân còn nguyên vẹn. 

Qua làm việc với người nhà, gia đình cho biết cách đây 3 năm, ông C. từng bị tai nạn giao thông nặng.

Được biết nạn nhân đang trên đường chở hàng thư tín từ phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) vào tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tài xế chết trong xe tải đậu qua đêm ở cây xăng, cửa kính mở hé 2cm - Ảnh 2.Phát hiện đôi vợ chồng và con trai chết trong xe Mercedes

TTO - Hai vợ chồng và một con trai gần 9 tháng tuổi vừa được phát hiện chết trong ôtô riêng hiệu Mercedes tại khu vực thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang chiều 20-3.

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    Chủ đề: chết trong xe tử vong trong xe qua đêm cây xăng

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