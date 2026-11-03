Ngôi nhà tối giản 'khám phá một phương thức sống mới cho người độc thân' ở Nhật Bản

Ngôi nhà tối giản được tạo thành từ các khối lập phương - Ảnh: Norihito Yamauchi/Dezeen

Tọa lạc trên một ngọn đồi nhìn ra hồ Biwa ở tỉnh Shiga, ngôi nhà rộng 73m2 do văn phòng kiến trúc FORM/Kouichi Kimura Architects thiết kế được tạo thành từ các khối lập phương ốp kim loại lượn sóng và trát vữa đen.

Ngôi nhà theo phong cách tối giản được thiết kế cho một người ở, nhưng các kiến trúc sư muốn thách thức quan niệm cho rằng điều đó đồng nghĩa với không gian nội thất tạo cảm giác chật hẹp.

Để giải quyết vấn đề, các nhà thiết kế đã tạo ra một chuỗi khoảng trống cùng tầm nhìn xuyên suốt, giúp "giải phóng không gian".

Ngôi nhà khám phá một phương thức sống mới cho người độc thân thông qua cấu trúc tối giản - Ảnh: Norihito Yamauchi/Dezeen

Khoảng thông tầng cao kết nối khối kiến trúc thanh mảnh nhô lên khỏi mái nhà với một khung cửa sổ lớn - Ảnh: Norihito Yamauchi/Dezeen

Các không gian sống hướng tầm nhìn ra hồ nước với các khung cửa lớn mở rộng - Ảnh: Norihito Yamauchi/Dezeen



"Khi nghe cụm từ 'nhà dành cho một người ở', mọi người thường hình dung ra một ngôi nhà nhỏ gọn", người sáng lập Kouichi Kimura chia sẻ với tạp chí Dezeen.

"Ở đây, sống một mình không bị cho là sự hạn chế về không gian, ngược lại đó là một điều kiện giúp giải phóng không gian", ông nói thêm.

"Lấy cá nhân làm đơn vị cơ bản, ngôi nhà này khám phá một phương thức sống mới cho người độc thân thông qua cấu trúc tối giản, chỉ giữ lại những yếu tố thiết yếu nhất, đồng thời mở ra không gian đón trọn tầm nhìn, ánh sáng, gió và âm thanh từ môi trường xung quanh".

Không gian với chiều cao gấp đôi giúp kết nối các tầng trên và dưới theo phương thẳng đứng - Ảnh: Norihito Yamauchi/Dezeen



Khoảng thông tầng chạy xuyên qua trung tâm nhà - Ảnh: Norihito Yamauchi/Dezeen

Các không gian sống được thiết kế xoay quanh khoảng thông tầng cao với gam màu đơn sắc và nội thất tối giản - Ảnh: Norihito Yamauchi/Dezeen



Thiết kế của ngôi nhà theo phong cách tối giản xoay quanh một khoảng thông tầng cao vút chạy xuyên qua trung tâm công trình. Khoảng trống này vươn lên trên, kết nối với một khối kiến trúc thanh mảnh có chiều cao gấp đôi, nhô lên khỏi mái nhà với một khung cửa sổ lớn.

Với các bức tường trát vữa xám cùng sàn lát đá sẫm màu, tầng trệt là nơi bố trí nhà bếp, khu vực ăn uống và phòng làm việc. Hệ thống cầu thang bằng kim loại và bê tông dẫn lên không gian sinh hoạt chung cùng phòng ngủ ở tầng trên.

Mặt tiền hướng ra đường phố được thiết kế gần như hoàn toàn kín đáo, không có chi tiết trang trí. Ngược lại, không gian bên trong mở rộng về phía đối diện, hướng tầm nhìn ra hồ nước ở đằng xa, với bàn ăn, góc làm việc và giường ngủ đặt sát những khung cửa sổ lớn, sâu vào bên trong tường.

Một góc thư giãn - Ảnh: Norihito Yamauchi/Dezeen

Phòng ngủ thoáng đãng nằm bên khoảng thông tầng - Ảnh: Norihito Yamauchi/Dezeen

“Mỗi tầng được thiết kế theo bố cục mở”, Kimura giải thích. “Không gian với chiều cao gấp đôi giúp kết nối các tầng trên và dưới theo phương thẳng đứng. Việc điều chỉnh khéo léo độ cao của sàn và trần nhà giúp phân định rõ ràng từng không gian mà không tạo ra sự chia tách rõ rệt".

“Khu vực sinh hoạt ở tầng trên không chỉ dành cho các hoạt động thường nhật mà còn là nơi để thưởng thức âm nhạc. Trong không gian có chiều cao gấp đôi, âm thanh vang vọng từ các bức tường và trần nhà, lan tỏa khắp toàn bộ không gian”, ông nói thêm.

Khung cảnh hồ nước nhìn từ hành lang kính với cửa trượt ngăn cách ngôi nhà chính với phòng tắm - Ảnh: Norihito Yamauchi/Dezeen



Một hành lang bằng kính với các cánh cửa trượt ngăn cách ngôi nhà chính với phòng tắm/vệ sinh một tầng, được thiết kế để đảm bảo lối đi lại mỗi ngày có thể mở tầm nhìn ra phía hồ.

"Việc bố trí khu vực chức năng này tách biệt khỏi công trình chính, tạo sự lưu thông tự nhiên trong sinh hoạt hằng ngày", Kimura giải thích.

“Việc đi lại qua hành lang lắp kính ở giữa cho phép con người cảm nhận được cảnh quan, ánh sáng và làn gió, tạo sự chuyển tiếp nhẹ nhàng trong nhịp sống thường nhật”, ông nói thêm.

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 2

Mặt cắt dọc

Mặt cắt ngang