Ngôi làng lưu giữ nghề truyền thống may nón, đan mây xiên ở Quảng Trị

Dù đã ngoài 80 tuổi, bà Trần Thị Liệu (làng La Hà, xã Nam Gianh) vẫn gắn bó với từng đường kim, mũi chỉ bên chiếc nón lá - Ảnh: THANH NGUYÊN



Làng La Hà (xã Nam Gianh, Quảng Trị) có hơn 500 hộ gắn bó với hai nghề truyền thống đan mây xiên và may nón lá.

Theo người dân địa phương, nghề mây xiên và may nón lá đã được truyền lại từ nhiều đời trước. 2 nghề truyền thống này không chỉ mang lại thu nhập, tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương, mà đã trở thành công việc ăn sâu vào máu thịt của người dân nơi đây.

Tạo sinh kế ổn định

Để hoàn thành một tấm mây xiên, người thợ phải tỉ mỉ đan từng sợi mây trên khung thành những tấm dài khoảng 15m, rộng từ 0,4 - 1m. Mỗi tấm sau khi hoàn thiện được bán với giá khoảng 700.000 đồng.

Ông Trần Văn Lục, người có gần 60 năm gắn bó với nghề xiên mây, cho biết do tuổi đã cao, vợ chồng ông không còn làm được những công việc nặng nhọc nên dành phần lớn thời gian trong ngày để đan mây kiếm thu nhập. Từ công việc tranh thủ lúc nông nhàn, nghề đan mây dần trở thành công việc chính.

“Trung bình cứ 3 ngày, vợ chồng tôi đan xong một tấm mây. Nhờ nghề này, người dân trong làng có thêm nguồn thu nhập đáng kể, tạo sinh kế giúp bà con ổn định cuộc sống", ông Lục chia sẻ.

Nhà bà Mai Thị Vân mỗi ngày có khoảng 5 - 10 phụ nữ trong làng tập trung đan mây - Ảnh: THANH NGUYÊN

Cách đó không xa, tại nhà bà Mai Thị Vân mỗi ngày có khoảng 5 - 10 phụ nữ trong làng tập trung làm nghề xiên mây. Theo bà Vân, tùy vào tay nghề và thời gian làm việc, mỗi người có thể kiếm hơn 100.000 đồng/ngày từ công việc này.

Không chỉ có xiên mây, nghề may nón lá cũng là một phần quen thuộc trong đời sống người dân La Hà. Trong căn nhà nhỏ, vợ chồng ông Phạm Văn Thanh và bà Trần Thị Liệu đều đã ngoài 80 tuổi vẫn miệt mài với công việc may nón. Mỗi ngày, ông bà hoàn thành khoảng 3 chiếc, bán với giá khoảng 25.000 đồng mỗi chiếc.

Theo ông Thanh, may nón lá là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ nhiều công đoạn. Người lành nghề có thể tạo ra 5 - 7 chiếc nón mỗi ngày.

Tìm đầu ra giữ nghề truyền thống

Để gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của địa phương, năm 2020, Chi hội Mây xiên La Hà được thành lập, do chị Mai Thị Thanh Huyền làm chi hội trưởng. Chi hội hiện có 30 thành viên, đóng vai trò cầu nối thu mua và tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Hiện chi hội sản xuất, thu mua các tấm mây xiên kiểu "mắt cáo" để cung cấp cho các công ty chuyên xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trên toàn quốc. Bên cạnh nguyên liệu mây truyền thống, chi hội còn chủ động nhập sợi nhựa cao cấp nhằm đáp ứng đa dạng yêu cầu của thị trường.

Trong làng, nhiều người đã thạo đan mây từ nhỏ - Ảnh: THANH NGUYÊN

Chị Mai Thị Thanh Huyền cho biết nghề truyền thống tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Người dân có thể chủ động thời gian, vừa làm việc nhà, đồng áng vừa tranh thủ đan mây để có thêm thu nhập. Mỗi ngày, chị Huyền thu mua hơn 100 cuộn mây tre từ các hộ dân để đưa ra thị trường.

“Để duy trì và phát triển nghề truyền thống, chi hội phải tìm kiếm thêm đầu ra, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường. Chúng tôi đang nỗ lực kết nối với các đơn vị thu mua, mở rộng thị trường tiêu thụ để người dân yên tâm sản xuất", chị Huyền chia sẻ.

Theo UBND xã Nam Gianh, các nghề truyền thống như mây tre đan trên địa bàn hiện chủ yếu vẫn được sản xuất thủ công, chưa có điều kiện ứng dụng máy móc, công nghệ vào sản xuất. Địa phương đã chủ động kết nối với các thương lái để tìm đầu ra cho sản phẩm, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi nhằm duy trì và phát triển nghề truyền thống.

Mây tự nhiên được người dân dùng máy vót nhỏ thành những sợi đều nhau trước khi đưa vào đan - Ảnh: THANH NGUYÊN

Những sợi mây được người dân đan thủ công thành từng tấm dài khoảng 15m - Ảnh: THANH NGUYÊN

Chị Trần Thị Ngân dạy con làm quen với nghề xiên mây truyền thống từ nhỏ - Ảnh: THANH NGUYÊN

Các thành viên Chi hội Mây xiên La Hà thu mua sản phẩm từ người dân, tạo đầu ra cho sản phẩm - Ảnh: THANH NGUYÊN

Vợ chồng ông Phạm Văn Thanh và bà Trần Thị Liệu may nón lá trước hiên nhà - Ảnh: THANH NGUYÊN

Sau khi hoàn thành, mỗi chiếc nón bán với giá khoảng 25.000 đồng - Ảnh: THANH NGUYÊN