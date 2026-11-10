Ngỡ ngàng những căn hầm khổng lồ trong lòng ngọn núi muối như thế giới giả tưởng

Các mỏ muối tại Slanic đã được khai thác hơn 300 năm - Ảnh: Mihai Nedelcu

Khu vực này có lịch sử khai thác muối hơn 300 năm, với mỏ Unirea gồm 14 phòng cao 55m. Các khảo sát gần đây còn xác định thêm những khu vực có tiềm năng trữ lượng muối mới. Ngọn Núi Muối được công nhận là khu bảo tồn tự nhiên địa chất và địa mạo từ năm 1954.

Kỳ quan được tỉ phú Elon Musk khen ngợi

Các mỏ muối tại Slanic đã được khai thác hơn 300 năm. Hoạt động khai thác bắt đầu năm 1688, khi mỏ đầu tiên được mở tại Green Valley. Từ năm 1931, máy cắt muối và thuốc nổ được sử dụng để cắt và phá vách muối, thay thế thao tác thủ công.

Riêng mỏ Unirea nằm cách Bucharest khoảng 100km, có những căn phòng ngầm khổng lồ với các bức tường cao hàng chục mét và những gian phòng giống như một nhà thờ được đục sâu trong lòng muối. Mỏ có 14 phòng có hình thang, cao 55m, với tổng diện tích khoảng 80.000m².

Tháng 5-2026, tỉ phú công nghệ Mỹ Elon Musk đã chia sẻ trên nền tảng X một video giới thiệu những căn phòng ngầm ngoạn mục bên trong mỏ muối này.

Bài đăng gốc, do trang Tolkien Universe đăng tải, so sánh mỏ muối Slanic với vũ trụ giả tưởng trong The Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn). Sự so sánh này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng, và Musk đã bình luận: "Wow!".

Riêng mỏ Unirea nằm cách Bucharest khoảng 100km, có những căn phòng ngầm khổng lồ - Ảnh: Mihai Nedelcu

Hoạt động khai thác bắt đầu năm 1688, khi mỏ đầu tiên được mở tại Green Valley - Ảnh: Mihai Nedelcu

Từ năm 1931, máy cắt muối và thuốc nổ được sử dụng để cắt và phá vách muối, thay thế thao tác thủ công - Ảnh: Mihai Nedelcu

Tiếp tục phát hiện thêm các mỏ muối mới

Thường được giới thiệu là một trong những mỏ muối lớn nhất châu Âu, mỏ Unirea ngày nay là một trong những điểm tham quan du lịch dưới lòng đất nổi tiếng nhất Rumani.

Mỏ Unirea hiện cũng được sử dụng làm cơ sở điều trị nội trú cho người mắc các bệnh về hô hấp. Nhiệt độ trong mỏ duy trì ở mức 12°C quanh năm, độ ẩm 50%, không khí giàu ion natri, áp suất khí quyển 18-20 mmHg và không có các chất gây dị ứng, tạo nên một vi khí hậu được cho là có tác dụng điều trị đối với bệnh hô hấp.

Các khảo sát trọng lực gần đây đã xác định thêm những mỏ muối mới tại Slanic Prahova. Dự án nhằm đánh giá tiềm năng trữ lượng và mở rộng khu vực khai thác hiện có.

Nhóm khảo sát đã lập bản đồ các tích tụ muối với độ dày và phạm vi khác nhau, đồng thời xác định bốn khu vực mới có tiềm năng kinh tế, xây dựng mô hình mô phỏng ba chiều gồm 335 lăng trụ có tiết diện vuông, mỗi cạnh 100m. Kết quả mô hình có mức độ tương đồng cao với các quan sát thực địa.

Dữ liệu thu được sau đó được sử dụng cho các hoạt động khoan. Kết quả khoan xác nhận mô hình và dẫn tới việc xác định thêm các trữ lượng muối có thể khai thác.

Núi Muối được công nhận là khu bảo tồn tự nhiên địa chất và địa mạo từ năm 1954, với diện tích được bảo vệ 20.000m².