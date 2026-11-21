Son Bá Mười (xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa) được ví như "Sa Pa của xứ Thanh" với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ - Ảnh: THÀNH NAM

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 21-11 cho biết ông Tô Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo giao các sở, ngành, địa phương nghiên cứu phương án kết nối giao thông và lập quy hoạch xây dựng các khu du lịch Pù Luông (xã Pù Luông) và Son Bá Mười (xã Cổ Lũng, Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 17-11, ông Dũng đã đi kiểm tra thực tế, khảo sát thực địa khu vực Son Bá Mười (xã Cổ Lũng).

Để phát huy tiềm năng, giá trị du lịch, văn hóa của khu vực Pù Luông, Son Bá Mười và tăng cường kết nối giữa các khu vực, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát hiện trạng, các quy hoạch có liên quan; đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án kết nối giao thông.

Cụ thể, yêu cầu nghiên cứu phương án kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi tỉnh Phú Thọ vào khu du lịch Pù Luông, khu Son Bá Mười và kết nối giữa các khu du lịch, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân, du khách nhưng vẫn giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.

Văn bản cũng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng khu du lịch Pù Luông, Son Bá Mười và phương án kết nối văn hóa giữa các khu vực, bảo đảm phù hợp với bản sắc văn hóa và định hướng phát triển du lịch của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khảo sát Son Bá Mười - Ảnh: MINH HIẾU

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu, báo cáo trước ngày 27-11.

Pù Luông và Son Bá Mười là những địa danh du lịch cộng đồng nổi tiếng tại Thanh Hóa và khu vực với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, có khí hậu mát mẻ, lại nằm trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nên được ví như "Sa Pa của xứ Thanh".

Trong đó, Son Bá Mười (thường được gọi là Cao Sơn) là một bản vùng cao nằm biệt lập trong một thung lũng của dãy Pù Luông ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Son Bá Mười tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ).

Dù có tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch cộng đồng, thế nhưng hiện nay Son Bá Mười vẫn chưa được "đánh thức" do đường sá đi lại vẫn còn khó khăn, cách trở.

Người thầy 18 năm 'bám bản' trên đỉnh Cao Sơn, dạy học trò rồi tiếp tục dạy con học trò Suốt 22 năm gắn bó với nghề giáo, trong đó có 18 năm cắm bản ở Cao Sơn (Thanh Hóa), thầy Trần Ngọc Hải đã dành phần lớn tuổi xuân để gieo chữ cho trẻ em miền núi.



