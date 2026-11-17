Nước mắm Phan Thiết hình thành sau thời gian ủ chượp giữa muối và cá - Ảnh: ĐỨC TRONG

Di sản văn hóa phi vật thể nghề làm nước mắm Phan Thiết thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian tại các phường: Phú Thủy, Mũi Né, Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, nghề làm nước mắm Phan Thiết có bề dày lịch sử hơn 300 năm.

Đặc trưng của nước mắm Phan Thiết so với sản phẩm cùng loại của các vùng khác là có màu vàng rơm (nếu nguyên liệu là cá cơm) hoặc có màu nâu nhạt (nếu là cá nục).

Nước mắm nơi đây trong, sóng sánh, có mùi thơm nồng, vị ngọt đậm do có độ đạm cao.

Những khác biệt trên nhờ quá trình ủ chượp dưới trời nắng, gió và nhiệt độ trung bình cao của khí hậu vùng Phan Thiết.

Đến nay, nước mắm Phan Thiết không còn xa lạ gì với du khách, có mặt ở khắp các tỉnh thành trên cả nước và một số thị trường nước ngoài.

Trên địa bàn các phường Phan Thiết, Phú Thủy, Mũi Né có hơn 200 cơ sở sản xuất kinh doanh nước mắm quy mô lớn và nhiều hộ gia đình nhỏ lẻ khác nhau. Hằng năm, nơi đây sản xuất ra hàng chục triệu lít nước mắm.

Tại đây cũng hình thành Hiệp hội nước mắm Phan Thiết với 48 hội viên. Trong đó, có 5 công ty cổ phần, 29 công ty trách nhiệm hữu hạn, 1 doanh nghiệp tư nhân và 13 cơ sở sản xuất.