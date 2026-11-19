Toàn cảnh Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn, phường Trường Vinh, Nghệ An nhìn từ trên cao - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 19-11, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh đang triển khai phương án mở rộng khuôn viên Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn (phường Trường Vinh), trường liên cấp công lập được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh trước đây.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh số lượng học sinh tại khu vực thành phố Vinh cũ tăng nhanh, kéo theo áp lực lớn về trường lớp, đặc biệt ở kỳ tuyển sinh vào lớp 10.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, năm học 2027-2028, khu vực thành phố Vinh cũ dự kiến có gần 9.500 học sinh lớp 9 tham gia tuyển sinh vào lớp 10, tăng khoảng 2.200 học sinh so với năm học trước. Số lượng này tương đương nhu cầu tăng thêm khoảng 44 lớp học.

Riêng Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn, quy mô dự kiến tăng từ 44 lớp với 1.948 học sinh trong năm học 2026-2027 lên 93 lớp với 4.095 học sinh vào năm học 2029-2030. Như vậy, sau ba năm, trường sẽ tăng thêm 49 lớp và hơn 2.100 học sinh.

Để đáp ứng quy mô này, diện tích đất tối thiểu của trường phải đạt 40.950m². Tuy nhiên, khuôn viên hiện tại mới có 22.898m², thiếu hơn 18.000m² so với nhu cầu.

Theo ngành giáo dục, nếu chỉ xây thêm các khối nhà cao tầng hoặc cải tạo công trình hiện hữu sẽ khó đáp ứng yêu cầu về không gian học tập, sân chơi, bãi tập, cây xanh và các công trình phụ trợ. Vì vậy, việc mở rộng quỹ đất được xác định là yêu cầu cấp thiết để trường phát triển ổn định, lâu dài.

Ông Thái Văn Thành - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (thứ 4 từ phải qua) - kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn - Ảnh: KIM OANH

Qua rà soát, khu đất liền kề do Trung tâm Bảo trợ trẻ em tỉnh (thuộc Sở Y tế Nghệ An quản lý) được xem xét để bố trí mở rộng trường. Trong đó, Sở Y tế đã thống nhất chủ trương bàn giao cơ sở Lưu xá Thanh niên với diện tích khoảng 3.572m² sau khi được đầu tư xây dựng cơ sở thay thế trong khuôn viên chính của trung tâm.

Tuy nhiên, nếu chỉ tiếp nhận phần đất này, tổng diện tích trường cũng mới đạt khoảng 26.470m², tương đương 64,6% diện tích tối thiểu theo quy định.

Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đề xuất tiếp tục nghiên cứu phương án mở rộng thêm khoảng 15.072m², bao gồm cơ sở Lưu xá Thanh niên và một phần khuôn viên Trung tâm Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Việc sắp xếp, bàn giao quỹ đất sẽ đi kèm yêu cầu đầu tư cơ sở vật chất thay thế tương xứng, bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền lợi, sinh hoạt và môi trường sống của các đối tượng đang được chăm sóc tại trung tâm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, trình tỉnh trước ngày 15-12. UBND phường Trường Vinh có trách nhiệm hỗ trợ, hoàn tất phê duyệt chậm nhất ngày 20-12.

Ngôi trường mang tên Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên Một giờ học của học sinh Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn, phường Trường Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn được UBND tỉnh Nghệ An thành lập tháng 8-2026 trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh sau khi hoàn thành thủ tục giải thể theo quy định. Đây là cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đào tạo liên cấp từ tiểu học, THCS đến THPT. Việc chuyển đổi trường tư thục sang công lập được thực hiện sau khi tỉnh Nghệ An tiếp nhận nguyên trạng Làng trẻ em SOS và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống này, theo phương án sắp xếp tổ chức lại hệ thống làng trẻ em SOS trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồi tháng 4-2026. Ông Trần Quốc Hoàn (1916-1986), tên thật Nguyễn Trọng Cảnh, quê ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn (cũ), nay là xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An. Ông là Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên của Việt Nam. Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh được thành lập từ năm 1994, có cơ sở vật chất phục vụ dạy học cả ba cấp học.