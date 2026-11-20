VIFF TradeXpo 2027 hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn dữ liệu hơn 140.000 nhà mua hàng quốc tế, tập trung tại các thị trường như Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu (EU) và Hàn Quốc từ công nghệ cho doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam - Ảnh: CÔNG TRIỆU



Triển lãm và xúc tiến thương mại trên môi trường số ngành gỗ và nội thất Việt Nam 2027 (VIFF TradeXpo 2027) do Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Đầu tư - Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp cùng Công ty cổ phần Công nghệ Arobid tổ chức.

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 16-1-2027 trên nền tảng Arobid TradeXpo với quy mô thu hút từ 3.000 đến 5.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

Chương trình được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số cho ngành gỗ và nội thất Việt Nam.

VIFF TradeXpo 2027 tạo dựng mô hình giao thương số vận hành 24/7/365. Trong đó, điểm nhấn là chính sách miễn phí hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hồ sơ năng lực số ứng dụng công nghệ AI. Hồ sơ này đóng vai trò như một tài sản số lâu dài, giúp chuẩn hóa thông tin doanh nghiệp, năng lực sản xuất và danh mục sản phẩm để đối tác quốc tế dễ dàng tra cứu, đánh giá.

Doanh nghiệp có thể chủ động tìm kiếm và phân tích đối tác thông qua công nghệ FindBuyers dựa trên dữ liệu thương mại. Công cụ này cho phép lọc và xác định chính xác khoảng 140.000 nhà mua hàng quốc tế, các nhà nhập khẩu, nhà phân phối tiềm năng tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu (EU) và Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, hệ thống phân tích hiệu suất giúp doanh nghiệp đo lường chính xác lượt tiếp cận, mức độ quan tâm của thị trường để điều chỉnh chiến lược tiếp thị kịp thời.

Sự kiện quy tụ đồng thời 5 nhóm chủ thể chính như khối sản xuất và thương mại, bao gồm doanh nghiệp gỗ, nội thất, ngoại thất, thủ công mỹ nghệ, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu. Khối dịch vụ tài chính như các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, đơn vị tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế.

Khối logistics là các đơn vị vận tải biển, hàng không, kho bãi và giao nhận quốc tế. Ở khối kiểm định và chứng nhận thì có các đơn vị đánh giá chất lượng, chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế và truy xuất nguồn gốc.

Khối tư vấn chuyên ngành sẽ là sự góp mặt từ các tổ chức tư vấn pháp lý thương mại, tư vấn xuất nhập khẩu.

Đây là hoạt động trọng tâm nhằm cụ thể hóa Quyết định số 1968/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021–2030". Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 có 60% số lượng hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại được tổ chức trên môi trường số. Đồng thời, chương trình cũng bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia làm động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ban tổ chức cho biết chương trình đang tiếp nhận đăng ký trực tuyến đến hết ngày 31-12 tại địa chỉ https://viff.arobid.com/. Nhằm khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số sớm, 50 doanh nghiệp đăng ký đầu tiên sẽ được tặng 10 phút giới thiệu năng lực cung ứng và sản phẩm trực tiếp với các nhà mua hàng quốc tế trên sân khấu giao thương (Trade Stage).