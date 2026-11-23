Theo dự thảo đang lấy ý kiến, xe hút hầm cầu trên toàn TP.HCM (sau sáp nhập) sẽ phải dùng xe bồn kín chuyên dụng, in rõ tên, địa chỉ và số điện thoại ở hai bên thành xe - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong đó, dự thảo quy định cụ thể về xe thu gom, vận chuyển bùn thải từ bể phốt, hầm cầu phải đáp ứng các yêu cầu như: Nghiêm cấm dùng xe thô sơ, dễ làm rò rỉ bùn hoặc phát tán mùi hôi ra đường; xe đi hút bùn hầm cầu bắt buộc phải là xe tải bồn kín chuyên dụng, có van khóa an toàn, đã được kiểm định và trang bị thiết bị bơm, hút không rò rỉ.

Hai bên thành xe phải gắn dòng chữ "VẬN CHUYỂN BÙN HẦM CẦU" cao ít nhất 15 cm, đi kèm đầy đủ tên cơ sở, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Trên xe cũng phải có đủ dụng cụ, giải pháp vệ sinh sạch sẽ ngay tại điểm hút bùn, tại bãi đậu của đơn vị và trước khi rời khỏi nhà máy xử lý.

Giờ giấc và tuyến đường chạy của các xe bồn này phải tuân theo quy định chung của UBND TP.HCM.

Về quy trình giao nhận, dự thảo nêu rõ các đơn vị hút hầm cầu chỉ được ký hợp đồng phục vụ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức khi bản thân đơn vị đó đã ký hợp đồng hoặc có thỏa thuận chuyển giao bùn với cơ sở xử lý được cấp phép.

Khi hút bùn tại nhà dân hay công sở, hai bên phải lập biên bản bàn giao ghi rõ khối lượng, thời gian và ký xác nhận.

Sau khi giao bùn cho xe chở đi, chủ nhà hoặc cơ quan có quyền yêu cầu đơn vị hút hầm cầu đưa văn bản xác nhận của nhà máy xử lý đã tiếp nhận số bùn đó để đối chiếu.

Về phía đơn vị chở bùn, ngoài việc ghi nhật ký chi tiết từng chuyến hàng (thời gian, khối lượng, chủng loại bùn, cách thức xử lý), hằng năm trước ngày 10-12 phải gửi báo cáo kết quả hoạt động về UBND cấp xã nơi đặt trụ sở và Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi.

Dự thảo cũng cấm tuyệt đối việc xả thẳng bùn hầm cầu xuống hệ thống thoát nước hay môi trường xung quanh.

Đối với các nhà máy, cơ sở xử lý bùn hầm cầu, dự thảo yêu cầu phải có giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường phù hợp, đủ máy móc và nhân lực tiếp nhận. Các cơ sở này phải ghi chép khối lượng bùn nhận mỗi ngày, ký xác nhận vào biên bản bàn giao cho đơn vị chở bùn và báo cáo định kỳ hằng năm cùng các báo cáo đột xuất khi cơ quan quản lý yêu cầu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng quy định mới là cần thiết để thay thế Quyết định số 22/2024 của TP.HCM trước đây cùng các quy định của tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, giúp thống nhất cách quản lý trên toàn TP.HCM sau sáp nhập và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Dự kiến, hồ sơ được trình UBND TP.HCM xem xét ban hành trong quý 4-2026 và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2027.

Xả bậy chất thải hầm cầu xuống khu đất cạnh khu dân cư Trước đó, vào đầu tháng 11-2022, báo Tuổi Trẻ đã có tuyến bài điều tra về vấn nạn xả bậy chất thải hầm cầu. Trong đó, có một công ty ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức cũ đã gian dối khi không chuyển bùn hầm cầu về nơi đăng ký để xử lý. Thay vào đó, đơn vị này đã đổ trái phép chất thải hầm cầu tại khu đất trống, cạnh khu dân cư.