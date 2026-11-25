Thông tin cụ thể như sau:
Nội dung
Tài sản số 1
Tài sản số 2
Tài sản số 3
Tài sản số 4
Tên tài sản
Quyền sử dụng đất (Diện tích 6.619 m2) thuộc Thửa đất số 21, tờ Bản đồ số 75, xã Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường Phú Mỹ, TP.HCM).
Quyền sử dụng đất (Diện tích 1.871m2) và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 225, tờ bản đồ số 10 tại Khu phố 1, phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (nay là Phường Long Khánh, TP Đồng Nai).
(Bán nguyên lô không tách rời tài sản)
2 Quyền sử dụng đất (tổng diện tích: 3.506,6 m2) tại Thửa đất số 587 và Thửa đất số 508, Tờ bản đồ số 70, địa chỉ Đường Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM (nay là phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM)
(Bán nguyên lô không tách rời tài sản)
2 (hai) Quyền sử dụng đất (tổng diện tích: 258,5 m2) và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, diện tích xây dựng: 124,8m2, diện tích sàn: 366,2 m2) tại thửa đất số 81 và thửa đất số 82, tờ bản đồ số 14 (Tài liệu đo năm 2003), địa chỉ: Số 47 - 49, Đường N1, Dự án Mega Residence, phường Long Trường, TP.HCM.
Giá khởi điểm
20.024.065.751 VNĐ
(Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, các chi phí, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản (nếu có), các chi phí, nghĩa vụ tài chính này do người trúng đấu giá chịu.)
7.005.288.677 VNĐ
(Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, các chi phí, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản (nếu có), các chi phí, nghĩa vụ tài chính này do người trúng đấu giá chịu.)
210.011.351.929 VNĐ
(Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, các chi phí, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản (nếu có), các chi phí, nghĩa vụ tài chính này do người trúng đấu giá chịu.)
44.493.288.000 VNĐ
(Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, các chi phí, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản (nếu có), các chi phí, nghĩa vụ tài chính này do người trúng đấu giá chịu.)
Hình thức đấu giá
Đấu giá trực tiếp
Đấu giá trực tuyến
Đấu giá trực tuyến
Đấu giá trực tuyến
Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ
Từ 08h00 ngày 20-11-2026 đến 17h00 ngày 7-12-2026 (trong giờ hành chính)
Từ 08h00 ngày 20-11-2026 đến 17h00 ngày 7-12-2026 (trong giờ hành chính)
Từ 08h00 ngày 18-11-2026 đến 17h00 ngày 2-12-2026 (trong giờ hành chính)
Từ 08h00 ngày 18-11-2026 đến 17h00 ngày 2-12-2026 (trong giờ hành chính)
Cách thức đăng ký tham gia đấu giá
Nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, TP.HCM.
Nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, TP.HCM hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (http://daugiavna.vn)
Nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, TP.HCM hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (http://daugiavna.vn)
Nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, TP.HCM hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (http://daugiavna.vn)
Thời gian tổ chức phiên đấu giá
Vào lúc 08h30 ngày 10-12-2026.
Từ 08h00 đến 08h30 ngày 10-12-2026.
Từ 08h30 đến 09h00 ngày 7-12-2026.
Từ 08h00 đến 08h30 ngày 7-12-2026.
Địa điểm tổ chức phiên đấu giá
Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, TP.HCM.
Tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ: http://daugiavna.vn)
Tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ: http://daugiavna.vn)
Tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ: http://daugiavna.vn)
NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA
Tối đa: 1500 ký tự
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