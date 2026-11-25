2 (hai) Quyền sử dụng đất (tổng diện tích: 258,5 m2) và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, diện tích xây dựng: 124,8m2, diện tích sàn: 366,2 m2) tại thửa đất số 81 và thửa đất số 82, tờ bản đồ số 14 (Tài liệu đo năm 2003), địa chỉ: Số 47 - 49, Đường N1, Dự án Mega Residence, phường Long Trường, TP.HCM.

2 Quyền sử dụng đất (tổng diện tích: 3.506,6 m2) tại Thửa đất số 587 và Thửa đất số 508, Tờ bản đồ số 70, địa chỉ Đường Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM (nay là phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM)

Quyền sử dụng đất (Diện tích 1.871m2) và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 225, tờ bản đồ số 10 tại Khu phố 1, phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (nay là Phường Long Khánh, TP Đồng Nai).

Giá khởi điểm

20.024.065.751 VNĐ (Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, các chi phí, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản (nếu có), các chi phí, nghĩa vụ tài chính này do người trúng đấu giá chịu.)

7.005.288.677 VNĐ (Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, các chi phí, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản (nếu có), các chi phí, nghĩa vụ tài chính này do người trúng đấu giá chịu.)

210.011.351.929 VNĐ (Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, các chi phí, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản (nếu có), các chi phí, nghĩa vụ tài chính này do người trúng đấu giá chịu.)