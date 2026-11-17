Thông tin cụ thể như sau:
Nội dung
Tài sản số 1
Tài sản số 2
Tài sản số 3
Tên tài sản
Quyền sử dụng đất (diện tích: 958,0 m2) tại Thửa đất số 521, Tờ bản đồ số 10, Đường Liên Phường, phường Long Trường, TP.HCM
Quyền sử dụng đất (diện tích: 166,3 m2) và tài sản gắn liền với đất (nhà ở thương mại, diện tích xây dựng: 118,6 m2, diện tích sàn: 611,8 m2) tại thửa đất số 1161, tờ bản đồ số 90, địa chỉ: Lô OTM 2-9 (GT43) Đường G2, Dự án khu đô thị Gateway, đặc khu Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Quyền sử dụng đất có diện tích yêu cầu đấu giá là 692,7m2 (trong đó diện tích được cấp 692,1 m2, diện tích không được cấp là 0,6m2), thuộc thửa đất số 117, tờ bản đồ số 38 tọa lạc tại phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai và tài sản gắn liền với đất (Bệnh viện đa khoa tư nhân, diện tích xây dựng: 698,5 m2 và diện tích sàn: 3.596,67 m2).
Giá khởi điểm
143.700.000.000 VNĐ
26.906.250.000 VNĐ
43.188.754.714 VNĐ
Hình thức đấu giá
Đấu giá trực tiếp
Đấu giá trực tuyến
Đấu giá trực tuyến
Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ
Từ 08h00 ngày 3-11-2026 đến 17h00 ngày 18-11-2026 (trong giờ hành chính)
Từ 08h00 ngày 9-11-2026 đến 17h00 ngày 23-11-2026 (trong giờ hành chính)
Từ 07h30 ngày 30-10-2026 đến 17h00 ngày 18-11-2026 (trong giờ hành chính).
Cách thức đăng ký tham gia đấu giá
Nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, TP.CM.
Nộp trực tiếp tại địa điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (http://daugiavna.vn)
Nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - địa chỉ: số 56 đường Hiền Vương, phường Phú Thạnh, TP.HCM; hoặc Chi nhánh Đồng Nai: số 124/137 đường Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai.
Thời gian tổ chức phiên đấu giá
Vào lúc 08h00 ngày 23-11-2026.
Từ 09h00 đến 09h30 ngày 27-11-2026.
Từ 11h00 đến 11h30 ngày 20-11-2026.
Địa điểm tổ chức phiên đấu giá
Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
Tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ: http://daugiavna.vn)
Tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ: http://daugiavna.vn)
Thông tin liên hệ
Bà: Lê Thị Khánh Chi
Ông: Nguyễn Trung Thông
Tối đa: 1500 ký tự
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