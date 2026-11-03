Nga muốn giấu trung tâm dữ liệu trong những mỏ than bỏ hoang

Nga tính biến mỏ than bỏ hoang thành pháo đài dữ liệu - Ảnh minh họa: CANVA

Theo Rostelecom, đây là một phần trong chiến lược tăng cường an ninh cho hạ tầng số trước những nguy cơ đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là các cuộc tấn công nhằm vào trung tâm dữ liệu trong bối cảnh xung đột.

Các trung tâm dữ liệu này được đề xuất đặt trong những mỏ than bỏ hoang. Ngoài mục tiêu bảo vệ các cơ sở hạ tầng chiến lược, kế hoạch còn hướng đến hỗ trợ ngành công nghiệp than của Nga.

Ba lớp bảo vệ hạ tầng dữ liệu

Rostelecom xác định ba cấp độ bảo vệ đối với hệ thống trung tâm dữ liệu.

Cấp độ đầu tiên là xây dựng cơ sở sao lưu để lưu trữ các bản sao dữ liệu, phục vụ khôi phục trong trường hợp hạ tầng chính bị hư hại.

Cấp độ thứ hai là phân tán các địa điểm lưu trữ năng lực tính toán và cung cấp dịch vụ trên nhiều khu vực địa lý khác nhau, thay vì tập trung toàn bộ tại một địa điểm.

Cấp độ thứ ba là xây dựng các trung tâm dữ liệu dưới lòng đất, nhằm ứng phó với những kịch bản đe dọa nghiêm trọng nhất.

Phát biểu tại Diễn đàn SOC trước đó, Chủ tịch Rostelecom Mikhail Oseevsky cho biết thị trường trung tâm dữ liệu Nga đang thay đổi bởi nhiều yếu tố, trong đó có việc các cơ sở này ngày càng trở thành mục tiêu trong các cuộc xung đột.

Theo ông, các trung tâm dữ liệu trong nước sẽ hướng đến giảm tiêu thụ năng lượng, phân bố tại nhiều địa điểm khác nhau và thậm chí có thể chuyển sang sử dụng năng lượng hạt nhân.

Ông Oseevsky cho rằng hai yếu tố an ninh vật lý và khả năng tiếp cận nguồn điện đang làm thay đổi đáng kể mô hình xây dựng cũng như lựa chọn vị trí đặt trung tâm dữ liệu.

Chi phí xây dựng có thể tăng 30-40%

Ý tưởng xây dựng trung tâm dữ liệu dưới lòng đất không hoàn toàn mới. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý việc triển khai phải tính đến điều kiện địa chất và nhiều rủi ro tại từng địa điểm.

Ngoài nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái, các cơ sở ngầm còn phải đối mặt với những mối đe dọa tự nhiên như động đất và lũ lụt.

Tháng 10-2026, các trung tâm dữ liệu của Yandex và Sberbank đã bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Quá trình khôi phục các dịch vụ trực tuyến liên quan vẫn đang được tiến hành.

Theo tính toán của chuyên gia, chi phí xây dựng một trung tâm dữ liệu dưới lòng đất có thể cao hơn khoảng 30-40% so với cơ sở tương đương trên mặt đất.

Dù chi phí làm mát có thể giảm, công trình ngầm phát sinh nhiều khoản đầu tư khác như gia cố kết cấu, chống thấm, thông gió và giám sát khí trong mỏ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, sơ tán, thiết bị nâng hạ.

Ngoài ra, việc cung cấp điện, kéo cáp quang từ mặt đất xuống và xây dựng các kênh liên lạc dự phòng cũng làm tăng chi phí.

Mức đầu tư cụ thể phụ thuộc vào việc xây dựng trung tâm dữ liệu mới hoàn toàn hay cải tạo các công trình ngầm hiện có.