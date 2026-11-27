Bản thảo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia - Ảnh: T.ĐIỂU

Bảo vật quốc gia bản thảo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là hiện vật đáng chú ý trong trưng bày "Mùa đông lịch sử 1946 - Toàn quốc kháng chiến: Ký ức và Tri ân", do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2026) và nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và những khám phá thú vị

Trưng bày giới thiệu hơn 150 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, tái hiện bối cảnh lịch sử, quyết định phát động kháng chiến và cuộc chiến đấu của quân, dân Việt Nam trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.

Trưng bày đồng thời khắc họa những ký ức lịch sử và hoạt động tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, tiêu biểu là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, Bảo vật quốc gia bản thảo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được bày ở vị trí trung tâm của triển lãm, thu hút sự quan tâm của người xem.

Đồng chí Võ Nguyên Giáp (hàng trên, ngoài cùng bên trái) - Phó Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - tham dự Hội nghị trù bị tại Đà Lạt, tháng 4-1946

Bản thảo gồm 2 trang giấy màu ngà không có dòng kẻ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tại căn phòng gác 2, ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Dương, làng Vạn Phúc, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội), kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Trong bản thảo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ngoài nét chữ mực nâu của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có bút tích bằng mực xanh của Tổng Bí thư Trường Chinh.

Tiêu đề Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến do ông Xuân Thủy, Chủ nhiệm Báo Cứu Quốc, đặt khi đăng báo sau đó, còn bản gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vốn không có tiêu đề.

Lời kêu gọi đã được phát đầu tiên trên Đài Tiếng nói Việt Nam, khi ấy đặt tại chùa Trầm, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) vào sáng 20-12-1946, được đăng trên trang nhất Báo Cứu Quốc - cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh và in thành hàng ngàn áp phích chuyển về nhiều địa phương trong toàn quốc.

Theo Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là lời hịch, cương lĩnh kháng chiến, chứa đựng những quan điểm cơ bản về tư tưởng, đường lối chiến tranh nhân dân; khơi dậy truyền thống anh hùng dân tộc; khẳng định tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh bất khuất của dân tộc nhất định thắng lợi; là mệnh lệnh tiến công cách mạng, cổ vũ, động viên nhân dân cả nước đứng lên kháng chiến.

Đây là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Các em Vệ Út làm liên lạc Trung đoàn Thủ đô năm 1946

Chiếc máy ảnh quý và những em nhỏ làm liên lạc

Ngoài ra, một hiện vật quý khác là chiếc máy ảnh Thủ tướng Phạm Văn Đồng sử dụng trong thời gian diễn ra Fontainebleau (Pháp) năm 1946.

Cùng với chiếc máy ảnh là những bức ảnh, tài liệu cho thấy nỗ lực đấu tranh chính trị, ngoại giao của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhằm bảo vệ nền độc lập và tìm kiếm giải pháp hòa bình sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Đồng thời, trưng bày cũng làm rõ bối cảnh lịch sử dẫn đến sự bùng nổ của cuộc Toàn quốc kháng chiến, bối cảnh toàn quốc kháng chiến.

Một bạn trẻ viết lời tri ân thế hệ cha anh treo ở góc trải nghiệm - Ảnh: T.ĐIỂU

Đặc biệt là cuộc chiến đấu 60 ngày đêm bảo vệ thủ đô Hà Nội: Hình ảnh, tư liệu về các trận đánh tại Bắc Bộ Phủ, chợ Đồng Xuân và hoạt động chiến đấu của các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô.

Phần trưng bày này có những bức ảnh rất xúc động về các bạn nhỏ làm liên lạc ở Trung đoàn Thủ đô năm 1946, được gọi với cái tên thân thương Vệ Út.

Trưng bày còn có không gian tương tác, trải nghiệm: "Đón Tết trong vòng vây - Tết Đinh Hợi 1947", tái hiện không khí đón Tết Đinh Hợi năm 1947 của quân và dân Hà Nội trong những tháng đầu Toàn quốc kháng chiến, khi cuộc chiến đấu bảo vệ thủ đô vẫn diễn ra quyết liệt.

Góc viết lời tri ân với lịch sử, với cha ông dành cho công chúng cũng thu hút các bạn trẻ.