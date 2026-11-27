Bamboo Airways giờ không còn máy bay, theo dữ liệu Planespotters - Ảnh: CÔNG TRUNG

Đội bay Bamboo Airways về 0

Theo dữ liệu cập nhật ngày 27-11 của Planespotters, nền tảng độc lập chuyên theo dõi đội tàu bay của các hãng hàng không trên thế giới, Bamboo Airways hiện không còn tàu bay nào trong đội bay.

Trong suốt quá trình hoạt động, hãng từng có tổng cộng 47 tàu bay được ghi nhận trong lịch sử đội bay, gồm 22 chiếc Airbus A320, 10 chiếc Airbus A321, 10 chiếc Embraer ERJ-190, 3 chiếc Boeing 787 Dreamliner, 1 chiếc Airbus A319 và 1 chiếc Boeing 737.

Đến nay, toàn bộ số máy bay này đã được chuyển sang danh mục đội bay trong quá khứ của hãng trên Planespotters.

Đáng chú ý, nền tảng này cũng cập nhật trạng thái ngừng hoạt động (ceased operations) của Bamboo Airways kể từ ngày 6-11-2026, sau gần 8 năm khai thác thương mại.

Bamboo Airways hiện không còn tàu bay nào trong đội bay - Dữ liệu từ Planespotters

Thời điểm này trùng với dữ liệu của FlightAware về chuyến bay gần nhất của chiếc Airbus A320 mang số đăng ký VN-A227, tàu bay cuối cùng của Bamboo Airways.

Máy bay thực hiện chuyến bay từ Ma Cao đến Đà Nẵng ngày 6-11 và không phát sinh hoạt động bay nào kể từ đó.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, nhiều ngày qua, website chính thức của Bamboo Airways tại địa chỉ bambooairways.com không thể truy cập. Trang Facebook chính thức của hãng cũng không có bài đăng mới kể từ ngày 20-11.

Hãng chưa giải thích vì sao website ngừng hoạt động, cũng chưa có thông tin chính thức về tình hình hiện nay.

Vắng bóng trong lịch bay mùa đông

Trong lịch bay mùa đông 2026, kéo dài từ ngày 25-10-2026 đến 27-3-2027, do Cục Hàng không Việt Nam công bố, Bamboo Airways cũng không còn hiện diện.

Thị trường hàng không nội địa trong giai đoạn này có sự tham gia của 5 hãng, gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways.

Các hãng dự kiến khai thác tổng cộng 50 đường bay với tần suất 4.182 chuyến/tuần, tăng 202 chuyến và 2 đường bay so với lịch bay mùa đông năm trước.

Trong đó Vietjet dẫn đầu về tần suất khai thác với 1.930 chuyến/tuần, tiếp đến là Vietnam Airlines (bao gồm VASCO) với 1.877 chuyến/tuần.

Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways khai thác lần lượt 175 và 116 chuyến/tuần.

Trong khi các hãng hàng không đang tất bật bổ sung máy bay, tăng chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027, Bamboo Airways, cái tên từng góp phần tạo nên sự cạnh tranh sôi động trên thị trường hàng không Việt Nam, lại vắng bóng.

Tàu bay dừng, nợ nần chưa lời giải Việc website không thể truy cập, đội bay về 0 và chưa có thông tin về kế hoạch khai thác trở lại khiến nhiều khách hàng, đại lý bán vé máy bay thêm lo lắng về những khoản tiền chưa được hoàn trả.

Không chỉ những khoản tiền tồn đọng với khách hàng và đại lý, Bamboo Airways còn nhiều nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và người lao động chưa được giải quyết. Tính đến ngày 3-9-2026, Bamboo Airways còn nợ thuế 441 tỉ đồng. Trong khi đó tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, tính đến cuối quý 3-2026, khoản phải thu từ Bamboo Airways đạt khoảng 2.721 tỉ đồng, tăng gần 100 tỉ đồng so với đầu năm. Khoản công nợ này chiếm gần 35% tổng các khoản phải thu của ACV, với giá trị khoảng 7.810 tỉ đồng tại thời điểm cuối tháng 9. ACV cũng đã thực hiện trích lập dự phòng đối với công nợ liên quan Bamboo Airways. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ACV sẽ có động thái khởi kiện Bamboo Airways để thu hồi công nợ.