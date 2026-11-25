Hành trình Xuôi dòng phương Nam - Ảnh: DNCC

Đi dọc dải đất hình chữ S, sau những nốt chạm nơi đại ngàn Tây Bắc và dải duyên hải miền Trung, Mùa Vàng tìm về phương Nam bằng chuyến "Xuôi Dòng Phương Nam - Theo Con Nước".

Đây chính là chương cuối của Hành Trình Bản Địa 2026 do Mùa Vàng thực hiện, khép lại chặng đường dài đi để hiểu, để trân trọng và để kể lại câu chuyện ẩm thực bản địa chân phương nhất.

Đất phương Nam nuôi người bằng sự trù phú và khoáng đạt của tự nhiên. Ở đó, con nước ròng nước lớn không đơn giản là quy luật của dòng sông, mà là nhịp thở của mùa màng, gắn liền với nếp sống bao đời của những con người nương mình theo dòng Cửu Long.

Qua mỗi vùng đất, Mùa Vàng lựa chọn một hướng tiếp cận riêng biệt: bắt đầu từ nguyên liệu và tập quán địa phương, sau đó phát triển thành thực đơn kết hợp kỹ thuật chế biến hiện đại cùng trải nghiệm kể chuyện giàu cảm xúc.

Hiểu một vùng đất từ những sản vật bình dị

Điều còn lại sau hành trình không chỉ là một danh sách những món ăn đã được giới thiệu. Đó còn là câu trả lời cho những trăn trở: Làm sao để nguyên liệu địa phương tiếp tục sống trong đời sống hôm nay? Làm sao để kinh nghiệm chế biến truyền thống được giữ gìn và những hương vị quen thuộc được giới thiệu trọn vẹn đến thực khách hiện đại?

Quầy trưng bày sản vật đậm đà dấu ấn miệt vườn - Ảnh: DNCC

Với Xuôi Dòng Phương Nam, Mùa Vàng chọn kể câu chuyện ấy từ những điều cụ thể và gần gũi nhất: một con cá linh ngóng theo mùa nước nổi; một trái bần chua thanh nghiêng bóng bên bờ sông; hay con ốc lác được kiên nhẫn gác bếp suốt 30 ngày đêm.

Bởi đôi khi, để hiểu thêm về một vùng đất, bắt đầu từ những gì người dân nơi ấy ăn mỗi ngày đã là một cách khám phá trọn vẹn và đầy thú vị.

Từng nguyên liệu mộc mạc được chắt chiu đầy trân trọng - Ảnh: DNCC

Khi âm nhạc hòa cùng hương vị

Xuôi Dòng Phương Nam không dừng lại ở những gì có thể nếm bằng vị giác. Trong đêm tiệc, những giai điệu hò nồng thắm và các hoạt động trình diễn nghệ thuật cùng hòa vào không gian bếp củi rực hồng.

Những tiết mục nghệ thuật tái hiện lại miền đất phương Nam - Ảnh: DNCC

Tất cả gợi nhắc một phương Nam chân tình, hào sảng, nơi câu chuyện thường bắt đầu bên mâm cơm ấm cúng và cuộc vui chỉ thực sự trọn vẹn khi có người cùng sẻ chia. Thực khách không chỉ biết người Nam Bộ ăn gì, mà còn được lắng nghe cách họ sống, cách họ mở lòng đón khách và những giá trị nghĩa tình gửi gắm trong từng cuộc gặp gỡ.

Thực khách quây quần khám phá hương vị phương Nam - Ảnh: DNCC

Với Mùa Vàng, mỗi hành trình bản địa là một dịp nhìn lại mối liên kết giữa nguyên liệu, con người và ký ức. Những món ăn hôm nay được chắt lọc từ nếp sống đã có từ lâu, nhưng được kể lại bằng ngôn ngữ của căn bếp đương đại.

Hành trình không dừng lại ở việc tái hiện hương vị xưa, mà mở ra cơ hội để những hương vị địa phương tiếp tục được khám phá, phát triển và truyền lại qua những thế hệ tiếp nối.

Bếp lửa bập bùng cùng đôi tay miệt mài của đầu bếp - Ảnh: DNCC

Xuôi Dòng Phương Nam khép lại, nhưng dòng chảy của hương vị vẫn còn tiếp tục. Mùa Vàng xin cảm ơn những con người hào sảng đã gặp trên hành trình, những cộng sự đã cùng góp sức và quý thực khách đã dành thời gian đến với đêm tiệc, cùng chúng tôi nếm trải, lắng nghe và sẻ chia câu chuyện của miền sông nước.

Những câu chuyện về phương Nam được kể lại trên bàn tiệc - Ảnh: DNCC

Mong rằng sau bữa tiệc, điều còn đọng lại trong lòng mỗi người không chỉ là ký ức về những món ăn ngon, mà còn là hình ảnh một phương Nam giàu có trong sản vật, sâu sắc trong nếp sống và phóng khoáng, hào phóng trong tình người.