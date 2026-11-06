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Hành trình bản địa của Mùa Vàng viết tiếp câu chuyện ẩm thực phương Nam

tác giả
TT - T.D.V
TT - T.D.V
TT - T.D.V

Chuyến hành trình "Xuôi Dòng Phương Nam - Theo Con Nước" của Mùa Vàng không đơn thuần là một sự kiện ẩm thực, mà là một cuộc tìm tòi trầm lắng, nơi văn hóa sông nước Nam Bộ được kể lại bằng lăng kính tinh tế và đầy kiêu hãnh.

Hành trình bản địa của Mùa Vàng viết tiếp câu chuyện ẩm thực phương Nam - Ảnh 1.

Mùa Vàng lặng lẽ xuôi dòng nước nổi, lắng nghe nhịp thở phương Nam - Ảnh: DNCC

Theo Mùa Vàng, giữa nhịp sống hối hả của chốn đô thành, hành trình thực địa của thương hiệu chọn bắt đầu bằng một nhịp chậm lại, đi qua các dải đất từ TP.HCM, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ cho đến tận đất mũi Cà Mau khi thực đơn ban đầu vẫn hoàn toàn để ngỏ.

Hành trình bản địa của Mùa Vàng viết tiếp câu chuyện ẩm thực phương Nam - Ảnh 2.

Gặp gỡ nghệ nhân chia sẻ câu chuyện về Cá bông lau - Ảnh: DNCC

Đó là những ngày men theo dòng nước nổi để đón mùa cá bông lau, ngồi lại nơi hiên nhà rợp bóng mát nghe chuyện xóm nghề, hay chợt ngỡ ngàng trước chén cơm ấm tình cùng lời mời mộc mạc đậm chất miền Tây: 'Ăn cơm chưa con? Ngồi xuống ăn chung!

Hành trình bản địa của Mùa Vàng viết tiếp câu chuyện ẩm thực phương Nam - Ảnh 3.

Không gian rộn ràng câu hò điệu múa phương Nam - Ảnh: DNCC

Từ trái bứa chua thanh, lá xào dông An Giang đến nước mắm cá linh, con ốc lác gác bếp… tất cả những nguyên liệu góp nhặt dọc hành trình sông nước ấy đã được Mùa Vàng tái hiện trọn vẹn trong thực đơn của đêm tiệc ẩm thực Nam Bộ, vừa mộc mạc đời thường, lại đậm chiều sâu vị giác.

Đưa sản vật sông nước vào chiều sâu vị giác hiện đại

Hành trình bản địa của Mùa Vàng viết tiếp câu chuyện ẩm thực phương Nam - Ảnh 4.

Sản vật bình dị gói trọn ân tình đất phù sa - Ảnh: DNCC

Ẩm thực phương Nam trong ký ức của nhiều thế hệ vốn gắn liền với sự dân dã, mộc mạc từ thời mở đất khẩn hoang. Tuy nhiên, với Xuôi Dòng Phương Nam - theo con nước, ẩm thực phương Nam được tiếp cận dưới một góc nhìn hoàn toàn mới: ý nhị, sâu sắc và chỉn chu hơn.

Hơn 20 món ăn bản địa xuất hiện trong đêm tiệc là sự chắt chiu, trân trọng những nguyên liệu dọc miệt vườn, miệt ruộng phương Nam. Sự biến tấu không nhằm phô trương kỹ thuật, mà để chạm vào ký ức miệt vườn và chiều sâu vị giác người miền Tây.

Hành trình bản địa của Mùa Vàng viết tiếp câu chuyện ẩm thực phương Nam - Ảnh 5.

Khách hàng trực tiếp trải nghiệm món vịt chạy đồng nướng đất sét - Ảnh: DNCC

Qua cách kết hợp nguyên liệu, mỗi món mở ra một sắc thái riêng của ẩm thực Nam Bộ. Từng nguyên liệu mùa nước nổi được đặt để chỉn chu trên nền đĩa gốm, nồi đất hay chiếc gáo dừa mộc mạc, để tiếp tục kể câu chuyện đượm tình của miền sông nước.

Đó là vịt đồng nướng đất sét bọc lá sen, gà đốt Ò Thum đượm vị mắm bò hóc, đến sốt kho quẹt ốc móng tay ăn kèm bánh phồng giòn rụm; cá linh non chiên giòn dùng cùng xốt trái bần mắm me; gỏi trái bứa Đồng Tháp Mười kết hợp cá trê vàng chiên giòn; bánh tằm cay Cà Mau được chế biến cùng thịt trái gấc; chả đùm mắm cá lóc Châu Đốc nhồi sọ dừa hay phá lấu bò trắng kiểu Khmer với nước cốt dừa, đậu phộng và lá giang.

Trải nghiệm đa giác quan giữa không gian bếp mở

Hành trình bản địa của Mùa Vàng viết tiếp câu chuyện ẩm thực phương Nam - Ảnh 6.

Gian bếp mở được đầu bếp vàng trực tiếp chế biến và phục vụ - Ảnh: DNCC

Tại bếp mở Mùa Vàng, những kỹ thuật chế biến như gác bếp, nướng đất sét và nướng than hoa được tái hiện ngay trước mắt thực khách.

Ốc lác An Giang gác bếp 30 ngày được nhồi lá lốt, xông hương muối sả; cá đối Sông Đốc nướng muối Champa; chả trăn U Minh quấn mía nướng than hoa. Mỗi cách chế biến mang đến một tầng hương vị khác nhau, từ mùi khói bếp đến vị đậm đà của gia vị địa phương.

Hành trình bản địa của Mùa Vàng viết tiếp câu chuyện ẩm thực phương Nam - Ảnh 7.

Góc bếp quê bập bùng than hồng và nhịp tay miệt mài của bếp - Ảnh: DNCC

Không gian tiệc Social Dining tại Mùa Vàng sẽ đưa thực khách vào một hành trình đa giác quan. Ở đó, quầy bếp mở bốc khói nghi ngút trở thành tâm điểm của sự kết nối, nơi dàn đầu bếp miệt mài gọt giũa từng đĩa ăn trước mắt người thưởng thức.

Hành trình bản địa của Mùa Vàng viết tiếp câu chuyện ẩm thực phương Nam - Ảnh 8.

Bếp Mùa Vàng trực tiếp cắt thịt vừa chín tới cho thực khách - Ảnh: DNCC

Dưới ánh đèn đêm tiệc, ẩm thực hòa quyện cùng nét rộn ràng của nghệ thuật phương Nam: từ điệu múa mâm vàng lấp lánh, những màn diễn xiếc gợi nhớ lại sức mạnh đôi tay của những người đang mở đất, đến từng nhịp ca múa đậm hồn phương Nam.

Không còn ranh giới giữa sân khấu và bàn ăn, chỉ còn lại sự ấm áp, gắn kết giữa những người cùng ngồi lại chia sẻ một niềm yêu với ẩm thực quê nhà.

Hành trình bản địa của Mùa Vàng viết tiếp câu chuyện ẩm thực phương Nam - Ảnh 9.

Sân khấu bừng sáng với những tiết mục nghệ thuật dân gian Nam Bộ - Ảnh: DNCC

Hai đêm tiệc Xuôi Dòng Phương Nam đã khép lại, nhưng câu chuyện về hành trình bản địa vẫn còn tiếp nối. Bằng sự tỉ mỉ và tư duy sáng tạo, Mùa Vàng đã mang đến cho thực khách những dư vị êm đềm về một Nam Bộ rất đỗi thân thương, nơi ẩm thực không chỉ để thưởng thức, mà là để cảm, để yêu và để tự hào.

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TT - T.D.V
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    Chủ đề: miền Tây mùa vàng

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