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Mỹ phanh phui đường dây môi giới hôn nhân giả để lấy thẻ xanh

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Mỹ vừa phanh phui đường dây dàn xếp hàng trăm cuộc hôn nhân giả để lấy thẻ xanh, thu lợi hơn 6 triệu USD.

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Bà Leah Foley - Công tố viên liên bang Mỹ tại bang Massachusetts - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 21-10, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố 6 người liên quan một đường dây chuyên dàn xếp hôn nhân giả tại bang Massachusetts.

Nhóm này chuyên giúp người nhập cư có được thẻ xanh và nhập quốc tịch Mỹ trái phép.

Công tố viên liên bang Leah Foley cho biết đường dây do bà Jennifer Gonzalez (43 tuổi) cầm đầu, hoạt động khoảng 12 năm và đã tổ chức hàng trăm cuộc hôn nhân giả.

Theo hồ sơ điều tra, bà Gonzalez từng nói với một người đóng giả khách hàng rằng nhóm của bà đã giúp người nhập cư không giấy tờ tại Massachusetts lấy được thẻ thường trú nhân bằng cách dàn xếp kết hôn với một công dân Mỹ.

Giới chức cho biết đường dây này đã tổ chức trung bình 18-20 cuộc hôn nhân giả mỗi năm, với giá 38.000-40.000 USD/vụ, thu lợi tổng cộng hơn 6 triệu USD.

Bà Gonzalez tuyên bố mục tiêu của bà là giúp họ thực hiện "giấc mơ Mỹ", đồng thời mô tả Massachusetts là nơi có chính sách bảo vệ người nhập cư và những người này "nhận được rất nhiều sự hỗ trợ".

Tuy nhiên bà thừa nhận hoạt động môi giới hôn nhân giả ngày càng khó khăn kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng năm 2025.

Công tố viên Leah Foley nhận định đây là đường dây gian lận tinh vi, đồng thời cáo buộc bà Gonzalez đã ngang nhiên hoạt động mà không bị trừng phạt dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

"Tôi hy vọng sau vụ truy tố hôm nay, các bị cáo và những người tương tự sẽ hiểu rằng giấc mơ Mỹ không phải thứ có thể mua bán", bà Foley tuyên bố.

Bà Gonzalez bị truy tố về các tội danh liên quan đến việc che giấu, chứa chấp người nhập cư cư trú bất hợp pháp tại Mỹ và gian lận hôn nhân. 

Năm bị cáo còn lại bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động của đường dây và trực tiếp tham gia các cuộc hôn nhân giả với người nhập cư.

Ngoài ra, bà Gonzalez còn bị cáo buộc nhận trợ cấp thực phẩm theo chương trình SNAP tại Massachusetts nhưng không khai báo khoản thu nhập từ hoạt động môi giới hôn nhân giả.

Công tố viên Leah Foley cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và giới chức Mỹ có thể tiếp tục truy tố những người bị phát hiện lấy tư cách cư trú hợp pháp thông qua đường dây này.

- Ảnh 2.Mỹ thông báo sẽ tạm dừng tất cả lịch hẹn phỏng vấn visa định cư

Những ngày qua chính quyền ông Trump đang tiếp tục chiến dịch siết chặt nhập cư trên diện rộng, ảnh hưởng tới các quyền đi lại và nhập cư của hàng chục ngàn người.

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    Chủ đề: Massachusetts người nhập cư Mỹ

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