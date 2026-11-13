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MUJI thừa nhận lỗ hổng bảo mật, gần 1,1 triệu thẻ tín dụng có nguy cơ lộ dữ liệu

tác giả
NGHI VŨ
NGHI VŨ
NGHI VŨ

Tập đoàn vận hành chuỗi bán lẻ MUJI tại Nhật Bản thừa nhận lỗ hổng bảo mật có thể khiến hơn 27 triệu hồ sơ khách hàng và gần 1,1 triệu số thẻ tín dụng bị rò rỉ.

MUJI thừa nhận lỗ hổng bảo mật, gần 1,1 triệu thẻ tín dụng có nguy cơ lộ dữ liệu - Ảnh 2.

Một cửa hàng MUJI ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Kyodo News, tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 12-11, ông Satoshi Shimizu, chủ tịch Công ty Ryohin Keikaku, đơn vị vận hành thương hiệu MUJI, đã xin lỗi khách hàng sau khi doanh nghiệp phát hiện những thiếu sót trong hệ thống bảo mật và quản lý dữ liệu.

Công ty cho biết khoảng 1,09 triệu hồ sơ thẻ tín dụng của khách hàng đăng ký MUJI Card tính đến tháng 7-2021 có nguy cơ bị rò rỉ. Dữ liệu bao gồm đầy đủ 16 chữ số của số thẻ tín dụng, kể cả những thẻ đã hết hạn, bị hủy hoặc vẫn còn hiệu lực.

Ngoài ra, thông tin của khoảng 440.000 khách hàng từng đặt hàng theo hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD) cũng có thể bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngày 30-10, Ryohin Keikaku thông báo nguy cơ rò rỉ tới 27,26 triệu hồ sơ khách hàng sau khi phát hiện truy cập trái phép vào ứng dụng MUJI. Theo Đài NHK, công ty cũng ghi nhận khoảng 270.000 hồ sơ khách hàng có nguy cơ bị xâm phạm trong các cuộc tấn công sử dụng mật khẩu bị đánh cắp từ những dịch vụ khác.

Tại cuộc họp báo, ông Shimizu thừa nhận hệ thống của công ty tồn tại lỗ hổng cho phép các đối tượng bên ngoài truy cập trái phép.

Bên cạnh đó, lãnh đạo MUJI cũng thừa nhận một phần thông tin thẻ tín dụng đáng lẽ phải được xóa theo quy định nội bộ vẫn được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp, bao gồm thông tin của những khách hàng không còn là thành viên.

Công ty cũng xác nhận các số thẻ tín dụng được lưu trữ mà không có biện pháp mã hóa hoặc bảo vệ phù hợp để ngăn bên thứ ba tiếp cận.

"Chúng tôi chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra và xem xét sự việc này hết sức nghiêm túc", ông Shimizu cho hay, đồng thời cam kết khắc phục các thiếu sót trong hệ thống và tăng cường giám sát an ninh mạng.

Ryohin Keikaku đang tiếp tục điều tra liệu thông tin có nguy cơ bị rò rỉ đã bị sử dụng vào các mục đích trái phép hay chưa. Doanh nghiệp cho biết sẽ chịu toàn bộ chi phí cấp lại những thẻ tín dụng có nguy cơ bị ảnh hưởng, đồng thời xem xét bồi thường dựa trên thiệt hại thực tế được xác nhận.

Sau khi phát hiện các cuộc tấn công mạng, Ryohin Keikaku đã tạm ngừng hoạt động cửa hàng trực tuyến chính thức và một số chức năng trên ứng dụng MUJI để tăng cường bảo mật

Khách hàng của MUJI tại Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Tại Việt Nam, hệ thống cửa hàng MUJI do Công ty TNHH MUJI Retail (Việt Nam), doanh nghiệp được Ryohin Keikaku sở hữu 100% vốn, trực tiếp vận hành.

Thương hiệu này chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 27-11-2020, tại Trung tâm thương mại Parkson Saigontourist Plaza trên đường Lê Thánh Tôn, TP.HCM. Đây được giới thiệu là cửa hàng MUJI lớn nhất Đông Nam Á vào thời điểm khai trương.

Cùng trong năm 2020, MUJI giới thiệu ứng dụng MUJI passport tại Việt Nam, cho phép khách hàng tra cứu thông tin sản phẩm, cửa hàng, tích điểm khi mua sắm, check-in và nhận các ưu đãi dành riêng cho thành viên.

Hiện chưa có thông tin vụ rò rỉ dữ liệu vừa qua có ảnh hưởng đến khách hàng của MUJI tại Việt Nam. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, cửa hàng trực tuyến của MUJI tại Việt Nam vẫn hoạt động bình thường.

MUJI thừa nhận lỗ hổng bảo mật, gần 1,1 triệu thẻ tín dụng có nguy cơ lộ dữ liệu - Ảnh 2.

Khách mua hàng thanh toán không tiền mặt tại một cửa hàng của MUJI ở Việt Nam - Ảnh: TRƯƠNG LINH

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    Chủ đề: việt nam Thẻ tín dụng nhật bản Muji

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