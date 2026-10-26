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Một trường đại học chi 550 triệu đồng thu hút giáo sư, 350 triệu đồng cho tiến sĩ

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Giáo sư khi về Trường đại học Sao Đỏ làm việc sẽ được hưởng mức hỗ trợ thu hút 550 triệu đồng/người, phó giáo sư 450 triệu đồng, tiến sĩ là 350 triệu đồng.

Trường đại học 'thưởng nóng' 550 triệu đồng khi giáo sư về làm việc - Ảnh 1.

Trường đại học Sao Đỏ (TP Hải Phòng) - Ảnh: NTCC

Trường đại học Sao Đỏ (Hải Phòng) vừa thông báo về việc thu hút, tuyển dụng giảng viên trình độ cao đối với người dự tuyển là giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ.

Trường tuyển giảng viên ở 21 ngành đào tạo, gồm: Công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ kỹ thuật ô tô; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ thông tin; trí tuệ nhân tạo; công nghệ dệt, may; kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; kỹ thuật cơ điện tử; logistics và quản lý chuỗi cung ứng; kế toán; quản trị kinh doanh; thương mại điện tử; kinh tế số; tài chính - ngân hàng; luật; ngôn ngữ Anh; ngôn ngữ Trung Quốc; quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; sư phạm Tiếng Trung Quốc; sư phạm công nghệ; toán ứng dụng.

Giảng viên sẽ làm việc tại trụ sở chính Trường đại học Sao Đỏ (TP Hải Phòng) và phân hiệu tại TP Hà Nội.

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Ứng viên sau khi được tuyển dụng hoặc tiếp nhận và bố trí làm việc tại trường được hưởng tiền lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm đối với người có trình độ tiến sĩ và các chế độ. Đặc biệt, được hưởng mức hỗ trợ thu hút một lần với chức danh giáo sư là 550 triệu đồng/người, với phó giáo sư là 450 triệu đồng, với tiến sĩ là 350 triệu đồng.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, hỗ trợ thu hút một lần của Trường đại học Sao Đỏ đang ở mức cao hiếm có so với các trường đại học trên cả nước đang tuyển dụng giảng viên.

Cụ thể, tại TP.HCM, Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) thực hiện chính sách thu hút nhân lực trình độ cao, hỗ trợ một lần 150 triệu đồng với tiến sĩ, 250 triệu đồng với phó giáo sư và 350 triệu đồng với giáo sư kèm cam kết làm việc tối thiểu 5 năm.

Tại Trường đại học HUTECH, mức hỗ trợ một lần 200 triệu đồng với tiến sĩ, 300 triệu đồng với phó giáo sư và 400 triệu đồng với giáo sư. Phụ cấp hằng tháng tương ứng 20 triệu, 25 triệu và 30 triệu đồng.

Trường Đại học Sao Đỏ được thành lập năm 2010, là sự kế thừa quá trình phát triển của Trường Công nhân cơ Điện mỏ thành lập ngày 15-5-1969 và Trường Công nhân Cơ khí Chí Linh thành lập ngày 8-4-1975.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, trong tổng số 200 giảng viên toàn thời gian của trường có 150 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 50 tiến sĩ (chiếm 25%), chỉ có 2 phó giáo sư.

Trường đại học 'thưởng nóng' 550 triệu đồng khi giáo sư về làm giảng viên - Ảnh 2.Đại học ‘săn’ giảng viên, đua tăng lương, có nơi 85 triệu đồng/tháng

Nhiều trường đại học đưa ra mức thu nhập hấp dẫn, có nơi lên đến 85 triệu đồng/tháng cùng các khoản hỗ trợ tuyển dụng hàng trăm triệu đồng để thu hút giảng viên trình độ cao.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: giáo sư tiền lương thu hút giảng viên 550 triệu đồng Trường đại học Sao Đỏ, Hải Phòng

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