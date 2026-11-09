Một công nhân và một học sinh ở Tây Ninh dương tính với não mô cầu

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam, 53 tuổi, nhà ở xã Bình Hiệp, Tây Ninh và đang làm công nhân tại xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh.

Bệnh nhân bắt đầu sốt, co giật từ ngày 3-11 và được đưa đến bệnh viện. Sau khi được cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Chiều 6-11, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM xác định bệnh nhân dương tính với não mô cầu, serogroup B.

Sau khi điều tra dịch tễ, hai công nhân sống cùng phòng với bệnh nhân có dấu hiệu ho, sốt đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị và uống kháng sinh dự phòng theo quy định.

Bên cạnh đó những người khác từng tiếp xúc với bệnh nhân, dù hiện tại vẫn khỏe mạnh, bình thường, cũng đã được theo dõi và cho uống kháng sinh dự phòng.

Trường hợp thứ hai là một nam sinh 7 tuổi ở xã Đức Huệ, Tây Ninh. Bệnh khởi phát từ ngày 3-11 với triệu chứng sốt, sau đó xuất hiện co giật.

Bệnh nhân được chuyển đến một bệnh viện tại TP.HCM. Đến ngày 8-11, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh nhận được thông tin từ Viện Pasteur TP.HCM xác nhận bệnh nhân dương tính với não mô cầu, serogroup B.

Tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân này cũng đã được điều tra dịch tễ và cho sử dụng kháng sinh dự phòng.

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh não mô cầu tại cộng đồng và cơ sở khám, chữa bệnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và bảo đảm thông thoáng tại các khu vực sinh hoạt tập trung.

29 công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm tại một công ty ở xã Cần Giuộc Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cũng có báo cáo về trường hợp 29 công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm tại một công ty ở xã Cần Giuộc, Tây Ninh. Trước đó sau bữa ăn trưa ngày 7-11 tại bếp ăn tập thể của công ty, với tổng số 436 suất ăn, đến 13h cùng ngày, 29 người ăn cùng bữa lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau bụng từng cơn, buồn nôn, nôn ói và được công ty đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè (TP.HCM) điều trị. Đến 19h cùng ngày, sức khỏe của cả 29 bệnh nhân đã ổn định và được cho xuất viện. Sau vụ việc, ngành y tế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn tập thể tuân thủ, bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản và phục vụ ăn uống. Đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm việc lưu mẫu thực phẩm, kiểm thực ba bước và kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.