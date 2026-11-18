Ông Trịnh Đức Hùng bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán do tham gia đường dây đánh bạc - Ảnh: CTTĐT xã Thiệu Toán

Ngày 18-11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 16-11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng vừa ký quyết định phê chuẩn bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán đối với ông Trịnh Đức Hùng, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, HĐND xã Thiệu Toán đã họp để tiến hành bãi nhiệm chức vụ trên đối với ông Trịnh Đức Hùng do tham gia đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Cũng trong ngày 16-11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã ký quyết định phê duyệt bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Thế Ái, Phó bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán.

Trước đó, từ ngày 11 đến 18-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt phá 4 chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Trong số các đường dây cá độ bóng đá này có sự tham gia của ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán.

Cụ thể, ngày 14-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa chuyên án, triệu tập 4 người tại xã Thiệu Toán để điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thiện Bình là người cầm đầu đường dây này. Thông qua mạng Internet, Bình mua tài khoản cấp "Agent" trên các trang web cá độ bóng đá để cấp lại tài khoản "Member" cho các con bạc.

Nguyễn Thiện Bình đã cấp tài khoản cho ông Trịnh Đức Hùng với hạn mức 300 USD/ngày (quy đổi 100.000 đồng/USD) để tham gia cá độ các trận đấu trong mùa World Cup 2026.

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