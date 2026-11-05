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Công an Thanh Hóa kêu gọi bị can phá hoại chính sách đoàn kết ra đầu thú

tác giả
HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

Ngày 5-11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phát thông báo kêu gọi Lý A Chà - người bị khởi tố và truy nã về tội “phá hoại chính sách đoàn kết” quy định tại khoản 1, điều 116, Bộ luật Hình sự - ra đầu thú.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Lý A Chà (34 tuổi), đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi sinh sống trước đây tại bản Ún, xã Mường Lý, huyện Mường Lát cũ, nay là xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay, Lý A Chà không có mặt tại địa phương, mà đang sinh sống, cư trú tại nước ngoài.

Trước đó qua công tác nắm tình hình quản lý nhà nước về lĩnh vực an ninh dân tộc, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lý A Chà đã lợi dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải các video, bài viết có nội dung xuyên tạc, gây chia rẽ giữa các tầng lớp Nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền, với lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các bài viết này còn gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền Nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bên cạnh đó Lý A Chà còn đưa các thông tin bịa đặt, sai sự thật nhằm xâm phạm danh dự, uy tín, đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án ngày 11-1-2024, quyết định khởi tố bị can ngày 10-1-2025, quyết định truy nã đối với Lý A Chà về tội "phá hoại chính sách đoàn kết" ngày 11-1-2025.

Để phục vụ điều tra vụ án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa kêu gọi Lý A Chà sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ quy định về phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can, bị cáo, nếu đến hết ngày 30-11-2026, Lý A Chà không đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành kết luận điều tra để đề nghị truy tố vắng mặt theo đúng quy định của pháp luật.

Mọi thông tin liên quan hoặc phối hợp cung cấp, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Văn Chính, số điện thoại: 0911.181.236, hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Công an Thanh Hóa kêu gọi nghi phạm phá hoại chính sách đoàn kết ra đầu thú - Ảnh 3.2 lần vào tù vì phá hoại chính sách đoàn kết

Bị cáo Y Krêč Byă từng bị phạt 8 năm tù vì phá hoại chính sách đoàn kết, nay tiếp tục bị phạt 13 năm tù về tội danh nêu trên.

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HÀ ĐỒNG
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    Chủ đề: Thanh Hóa phá hoại chính sách đoàn kết phường Hạc Thành Hạc Thành xã Mường Lý

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