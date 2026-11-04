Mitsubishi Xpander ở Việt Nam nâng cấp trang bị, phí lăn bánh giảm gần trăm triệu

Xpander được nâng cấp nhẹ trang bị - Ảnh: Đại lý

Mitsubishi Xpander AT Premium và Xpander Cross vừa được bổ sung camera 360 độ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, dòng MPV này tiếp tục được áp dụng ưu đãi lên tới 95 triệu đồng trong tháng 11 này.

Mitsubishi Xpander bổ sung camera, ưu đãi cao nhất 95 triệu đồng

Bước sang tháng 11-2026, Mitsubishi Xpander và Xpander Cross tại Việt Nam có thêm nâng cấp về trang bị. Cụ thể, hai phiên bản Xpander AT Premium và Xpander Cross được bổ sung camera 360 độ, trong khi giá bán và các trang bị còn lại không thay đổi.

Giá niêm yết của Xpander AT Premium và Xpander Cross vẫn lần lượt là 662 triệu và 702 triệu đồng.

Dù chỉ là một thay đổi nhỏ, việc bổ sung camera 360 độ giúp Xpander có thêm lợi thế về trang bị khi cạnh tranh trong phân khúc MPV phổ thông. Đối thủ Suzuki XL7 vừa được nâng cấp vào cuối tháng 10 nhưng vẫn chưa có tính năng này.

Song song với việc nâng cấp trang bị, Mitsubishi tiếp tục duy trì chương trình khuyến mại dành cho Xpander trong tháng 11.

Xpander vẫn là mẫu xe có khuyến mại nhiều nhất của Mitsubishi - Ảnh: Đại lý

Hai phiên bản vừa bổ sung camera 360 độ đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 66 triệu đồng đối với Xpander AT Premium và 70 triệu đồng đối với Xpander Cross.

Trong khi đó, Xpander MT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 57 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất là Xpander AT với mức hỗ trợ lệ phí trước bạ khoảng 59 triệu đồng, đồng thời được tặng phiếu nhiên liệu trị giá khoảng 36 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi của phiên bản này lên tới 95 triệu đồng, cao nhất trong các phiên bản Xpander.

Loạt xe Mitsubishi khác cũng được ưu đãi

Không chỉ Xpander, nhiều mẫu xe Mitsubishi khác cũng tiếp tục được áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng 11-2026.

Trong đó, Mitsubishi Destinator có mức ưu đãi cao nhất gần 80 triệu đồng. Cụ thể, bản Premium được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 78 triệu đồng. Bản Ultimate được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 43 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng.

Các mẫu xe Mitsubishi khác cũng được khuyến mại - Ảnh: Đại lý

Với Mitsubishi Xforce, cả ba phiên bản GLX, Premium và Ultimate đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Giá trị hỗ trợ dao động từ khoảng 60 triệu đến 72 triệu đồng, tùy phiên bản.

Mẫu sedan Mitsubishi Attrage cũng nằm trong danh sách khuyến mại. Bản MT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 38 triệu đồng, cùng phiếu nhiên liệu trị giá 8 triệu đồng và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi đạt khoảng 48,5 triệu đồng.

Trong khi đó, Attrage CVT Premium được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, kèm phiếu nhiên liệu và ăng ten vây cá.

Đối với dòng bán tải Mitsubishi Triton, cả ba phiên bản đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, với giá trị từ 39 - 56 triệu đồng.

Ngoài ra, khách mua Triton 2WD AT GLX còn được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng. Phiên bản 4WD AT Premium nhận thêm gói phụ kiện trị giá 12 triệu đồng.