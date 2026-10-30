Suzuki XL7 2026 ra mắt Việt Nam, thêm bản mới cạnh tranh Mitsubishi Xpander

Suzuki XL7 chính thức được nâng cấp ở Việt Nam.

Ngày 30-10, Suzuki Việt Nam giới thiệu Suzuki XL7 phiên bản nâng cấp với hai lựa chọn GL và GLX, giá lần lượt 569,9 triệu và 599,9 triệu đồng.

Trước đây, Suzuki XL7 chỉ có một phiên bản với giá 599,9 triệu đồng cho xe một tông màu và 607,9 triệu đồng cho xe hai tông màu. Như vậy bản GL mới giúp giá khởi điểm của XL7 giảm 30 triệu đồng, trong khi giá bản GLX không thay đổi.

Suzuki XL7 mới có tổng cộng 7 lựa chọn màu ngoại thất, gồm 3 màu đơn sắc và 4 màu phối hai tông. Trong đó màu đen và phối màu xanh - đen là hai lựa chọn mới. Khách hàng chọn màu sơn hai tông phải trả thêm 8 triệu đồng. Riêng phiên bản GL chỉ có tùy chọn màu đơn sắc.

Hai phiên bản được phân biệt chủ yếu qua trang bị tiện nghi. Bản GLX có màn hình giải trí lớn hơn, điều hòa tự động, kiểm soát hành trình và camera lùi. Trong khi đó bản GL được giản lược một số trang bị để giảm giá bán.

Dịp ra mắt, Suzuki áp dụng chương trình tặng phiếu nhiên liệu tương đương 950 lít, trị giá 25 triệu đồng, cho khách mua XL7 từ ngày 30-10 đến 30-11-2026.

Ưu đãi áp dụng cho cả hai phiên bản và có thể quy đổi thành tiền mặt. Nếu trừ toàn bộ giá trị khuyến mãi, giá XL7 GL còn 544,9 triệu đồng, trong khi bản GLX còn 574,9 triệu đồng.

Ở phiên bản nâng cấp, Suzuki XL7 được làm mới phần đầu với lưới tản nhiệt hình thang thiết kế lại. Cụm đèn trước và đèn sương mù cũng được tinh chỉnh theo hướng vuông vức hơn.

Suzuki XL7 mới sử dụng mâm hợp kim 16 inch và ăng ten vây cá mập. Các chi tiết như tay nắm cửa, ốp hông và thanh giá nóc được phối màu đen. Trong đó bản GL sử dụng mâm hai tông màu và cụm đèn hậu thông thường. Bản GLX có mâm sơn đen, cùng cụm đèn hậu bổ sung viền trang trí màu xám khói bao quanh dải đèn LED đỏ.

Bên trong, khoang nội thất XL7 không thay đổi nhiều về cách bố trí. Suzuki bổ sung một số chi tiết trang trí trên bảng táp lô và vô lăng, cùng cổng sạc USB Type-C ở khu vực để đồ.

Bản GLX được trang bị màn hình giải trí 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Các trang bị như ghế chỉnh cơ, đồng hồ analog kết hợp màn hình LCD nhỏ tiếp tục được duy trì.

Cả hai phiên bản Suzuki XL7 mới tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid, cho công suất 103 mã lực và mô men xoắn cực đại 138Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước. Theo dữ liệu nhãn năng lượng của Cục Đăng kiểm Việt Nam, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của XL7 GL là 5,91 lít/100km. Con số tương ứng trên bản GLX là 5,85 lít/100km.

Về an toàn, XL7 vẫn sử dụng các trang bị cơ bản như 2 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử và cảm biến lùi. Mẫu xe này chưa được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, phanh tay điện tử hay phanh đĩa trên cả bốn bánh như một số đối thủ.

Với việc bổ sung phiên bản GL, Suzuki XL7 có thêm lựa chọn ở nhóm MPV 7 chỗ phổ thông, nơi đang có sự cạnh tranh của Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross và Hyundai Stargazer.