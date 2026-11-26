Mitsubishi Outlander 2026 sẽ ra mắt Việt Nam vào ngày 11-12-2026 - Ảnh: Mitsubishi

Mitsubishi Việt Nam xác nhận Outlander thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt ngày 11-12-2026, sau nhiều lần xuất hiện trong các hình ảnh được ghi nhận tại Việt Nam.

Như vậy, mẫu SUV này sẽ được giới thiệu ngay trong năm nay, đúng với kế hoạch từng được đại diện hãng đề cập hồi tháng 9.

Outlander mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, thay vì Thái Lan hay Indonesia như một số dòng xe Mitsubishi khác đang phân phối tại Việt Nam.

Mitsubishi Outlander mới dùng động cơ hybrid

Trước khi được xác nhận lịch ra mắt, Outlander thế hệ mới đã nhiều lần được bắt gặp ở Việt Nam, từ các lô xe cập cảng đến chiếc xe xuất hiện ở trung tâm thử nghiệm khí thải tại Hà Nội.

Hình ảnh xe nhập về cho thấy ít nhất hai cấu hình với thiết kế mâm khác nhau. Điều này cũng phù hợp với hồ sơ công bố nhãn năng lượng tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong đó Outlander được đăng ký hai kiểu loại H và P.

Theo hồ sơ, cả hai cùng sử dụng động cơ mã 4B40, kết hợp máy xăng tăng áp 1.5L với hệ thống hybrid nhẹ 48V (MHEV).

Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của Outlander H được công bố là 6,71 lít/100km. Phiên bản P tiêu thụ 7,15 lít/100km.

Bên cạnh đó, chiếc Outlander từng xuất hiện tại trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội có logo S-AWC, cho thấy xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh của Mitsubishi. Tuy nhiên, hãng chưa công bố đầy đủ cấu hình trên từng phiên bản bán tại Việt Nam.

Mitsubishi Outlander mới có gì?

Mitsubishi Outlander thế hệ mới thay đổi đáng kể về thiết kế so với mẫu xe từng phân phối trong nước.

Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam - Ảnh: Mitsubishi

Xe có chiều dài 4.710mm, rộng 1.862mm và cao 1.750mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.706mm. Những chiếc xe xuất hiện tại cảng Việt Nam còn được trang bị mâm hợp kim với kích thước lớn nhất lên tới 20inch.

Một điểm đáng chú ý là cấu hình 5+2 chỗ ngồi. Đây là cách bố trí không phổ biến trong phân khúc SUV cỡ C, nơi nhiều mẫu xe như Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Kia Sportage chỉ có hai hàng ghế.

Ở thị trường quốc tế, Outlander thế hệ mới có nhiều trang bị tùy phiên bản, gồm ghế da Semi-Aniline, điều hòa tự động ba vùng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí cùng kích thước 12,3inch.

Một số cấu hình cao cấp còn có màn hình hiển thị trên kính lái HUD, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Ultimate 12 loa.

Dù vậy, chưa rõ những trang bị nào sẽ có mặt trên Outlander dành cho khách hàng Việt Nam.

Về an toàn, hình ảnh các xe cập cảng cho thấy khu vực lắp đặt camera phía sau kính chắn gió, gợi khả năng mẫu SUV này được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Ở các thị trường khác, Outlander có những tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo điểm mù. Danh sách công nghệ an toàn trên phiên bản Việt Nam hiện chưa được xác nhận.

Outlander thử nghiệm ở Việt Nam dùng hệ dẫn động 4 bánh - Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Khi ra mắt, Mitsubishi Outlander sẽ cạnh tranh với Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Ford Territory. Trong số này, Honda CR-V là đối thủ có cấu hình chỗ ngồi tương đồng với Outlander.

Mitsubishi hiện còn có Destinator với ba hàng ghế. Tuy nhiên, Outlander được dự đoán sẽ có vị trí cao hơn trong danh mục SUV của hãng. Giá bán và cấu hình chính thức của Mitsubishi Outlander thế hệ mới tại Việt Nam dự kiến được công bố trong sự kiện ngày 11-12.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam, dự kiến ra mắt vào tháng 12-2026. Mẫu SUV cỡ C có nhiều thay đổi về thiết kế, trang bị và hệ truyền động.



