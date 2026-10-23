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Mây mù dày đặc ở trung tâm TP.HCM, Landmark 81 ẩn hiện trong sương

tác giả
HỮU DUY
và 2 tác giả khác
HỮU DUY
HỮU DUY
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ sáng 23-10, khu vực trung tâm TP.HCM xuất hiện lớp sương mù dày, bao phủ nhiều tuyến đường và các tòa nhà cao tầng. Từ xa, tòa nhà Landmark 81 cùng nhiều công trình cao tầng khác trở nên mờ ảo, ẩn hiện sau màn sương trắng.

- Ảnh 1.

Landmark 81 ẩn hiện trong làn sương mù sáng 23-10 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Khoảng 7h sáng, khi nhiều người dân bắt đầu ngày mới, bầu trời khu vực trung tâm thành phố vẫn khá mờ đục. Dù trời đã sáng, Mặt trời chưa xuất hiện rõ, ánh sáng tự nhiên yếu khiến cảnh vật phía xa khó quan sát hơn thường ngày.

Nhìn từ một số vị trí ở trung tâm thành phố, những tòa nhà cao tầng vốn nổi bật nay chỉ hiện lên lờ mờ. Đặc biệt, Landmark 81, một trong những công trình cao nhất TP.HCM, có thời điểm gần như hòa vào lớp sương, chỉ còn phần dáng tòa nhà thấp thoáng giữa nền trời trắng đục.

Lớp sương cũng khiến cảnh quan đô thị buổi sáng mang diện mạo khác thường. Những công trình ở khoảng cách xa dần mất đi đường nét rõ ràng, trong khi các tòa nhà gần hơn vẫn có thể nhìn thấy tương đối rõ.

Ông Nguyên Hoàng Thanh, người có thói quen đi tập thể dục hằng ngày, cho biết sáng nay ông nhận thấy trời mù hơn hẳn mọi ngày.

“Đã 7h sáng rồi nhưng vẫn chưa thấy Mặt trời đâu. Nhìn xa xa, những tòa nhà cao tầng cũng ẩn hiện trong lớp sương dày”, ông Thanh chia sẻ.

Ông Phùng Minh Anh (70 tuổi, ngụ phường Gia Định) đạp xe bên bờ sông Sài Gòn (thuộc phường An Khánh) cho biết sáng hôm nay trời có nhiều sương mù so với cùng thời điểm vào sáng hôm trước. "Tôi hay đạp xe và chụp lại một số hình ảnh cảnh vật buổi sáng, sáng hôm qua trời trong hơn", ông chia sẻ.

Còn bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (ngụ phường Tân Sơn Nhất) cũng đạp xe gần khu vực trên chia sẻ: "Sáng nay trời có sương mù và thời tiết khá mát mẻ, không có đón bình minh như một số ngày trước đó".

Theo ghi nhận, hiện tượng sương mù xuất hiện vào thời điểm buổi sáng khiến tầm nhìn tại một số khu vực bị hạn chế. Khung cảnh các tòa nhà cao tầng chìm trong màn sương tạo nên hình ảnh khác lạ so với diện mạo thường ngày của khu vực trung tâm thành phố.

Hiện tượng mù sáng nay có thể liên quan đến trận mưa chiều 22-10 khiến độ ẩm không khí tăng cao. Trong điều kiện ít nắng, gió nhẹ, các hạt bụi và hạt lơ lửng trong không khí dễ kết hợp với hơi ẩm, tồn tại ở tầng không khí thấp, làm giảm tầm nhìn. Gió yếu khiến các hạt này khó khuếch tán, khiến lớp mù kéo dài và che mờ các tòa nhà cao tầng.

Người tham gia giao thông trong điều kiện tầm nhìn hạn chế cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và điều chỉnh tốc độ phù hợp khi di chuyển.

- Ảnh 3.

Ông Phùng Minh Anh cho biết sáng hôm nay trời có nhiều sương mù hơn hôm trước - Ảnh: NGỌC KHẢI

- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy chụp ảnh với cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: NGỌC KHẢI

- Ảnh 5.

Mây mù dày đặc vào sáng sớm - Ảnh: LÊ PHAN

- Ảnh 6.

Lối vào cảng Cát Lái sáng 23-10 - Ảnh: HỮU DUY

- Ảnh 7.Du khách ùn ùn lên đèo Hải Vân xem cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú

Từ ra Tết tới nay, khi không khí lạnh dần yếu về hướng nam, trên đỉnh đèo Hải Vân diễn ra cảnh tượng kỳ thú khi đất trời như chia hai nửa, đỉnh đèo bên mây mù bên nắng gắt.

HỮU DUY - NGỌC KHẢI - TRÍ ĐỨC
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    Chủ đề: thời tiết TP. HCM Mưa Sương mù

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