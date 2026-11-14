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Máy bay bay hơn 2.000km không cần tiếp nhiên liệu, nhờ công nghệ đã có trên ô tô

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Mẫu máy bay không người lái Skyreach sử dụng hệ thống động lực hybrid, kết hợp động cơ điện và động cơ đốt nhiên liệu phản lực. Nhờ đó, máy bay có thể hoạt động hơn 18 giờ, đạt tầm bay trên 2.000km.

Máy bay điện bay hơn 2.000km không cần tiếp nhiên liệu - Ảnh 1.

Skyreach là mẫu VTOL đang gây chú ý - Ảnh: Skyways

Công ty hàng không Skyways có trụ sở tại Texas (Mỹ) vừa giới thiệu Skyreach, mẫu máy bay không người lái chở hàng có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL). Điểm đáng chú ý của thiết kế này là hệ thống động lực hybrid kép, cho phép sạc pin ngay trong quá trình bay.

Theo công bố của Skyways ngày 9-11, Skyreach có thể bay liên tục hơn 18 giờ, với tầm hoạt động tối đa tương đương 2.092km. Đây là khoảng cách bay một chiều, không cần hạ cánh để tiếp nhiên liệu hoặc sạc pin.

Dùng nhiên liệu phản lực để sạc pin ngay khi bay

Khác với máy bay không người lái chạy hoàn toàn bằng điện, Skyreach được trang bị hệ thống động lực hybrid kép, kết hợp pin, 8 động cơ điện và một động cơ đốt nhiên liệu.

Trong đó, 8 động cơ điện đảm nhiệm việc cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Khi chuyển sang hành trình, máy bay sử dụng động cơ đốt trong chạy bằng nhiên liệu hàng không như JP-5 hoặc Jet A-1.

Động cơ này còn kết hợp với máy phát điện để sạc lại pin ngay trong quá trình bay. Nhờ đó, Skyreach không cần dừng lại để sạc hoặc thay pin giữa các chuyến bay.

Tuy nhiên, tầm hoạt động hơn 2.000km chỉ đạt được trong điều kiện máy bay mang tối đa nhiên liệu và khoảng 4,5kg hàng hóa.

Máy bay điện bay hơn 2.000km không cần tiếp nhiên liệu - Ảnh 2.
Máy bay điện bay hơn 2.000km không cần tiếp nhiên liệu - Ảnh 3.

Ưu điểm lớn nhất chính là tầm hoạt động vượt trội trong phân khúc - Ảnh: Skyways

Skyreach có tổng tải trọng hữu ích khoảng 45kg, bao gồm cả nhiên liệu và hàng hóa. Điều này đồng nghĩa khi tăng khối lượng hàng chuyên chở, lượng nhiên liệu có thể mang theo sẽ giảm, kéo theo tầm bay bị rút ngắn.

Theo thông số do Skyways công bố, với khoảng 23kg hàng hóa, tầm hoạt động theo thiết kế của Skyreach còn hơn 1.250km. Nếu chở khoảng 36kg hàng, con số này giảm xuống hơn 450km.

Máy bay có sải cánh khoảng 6,7m, chiều dài gần 2,9m và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 163kg. Tốc độ hành trình thông thường đạt khoảng 130km/h.

Máy bay điện bay hơn 2.000km không cần tiếp nhiên liệu - Ảnh 4.

Động cơ hybrid chính là bí quyết - Ảnh: Skyways

Chi phí vận hành chỉ bằng 1/10 trực thăng

Ngoài khả năng bay xa, Skyreach còn được thiết kế để vận chuyển nhiều loại hàng hóa khác nhau.

Khoang chứa hàng có thể tùy chỉnh với dung tích khoảng 198 lít, phù hợp cho việc vận chuyển linh kiện, thiết bị, hàng tiếp tế hoặc vật tư y tế cần kiểm soát nhiệt độ.

Skyways cho biết máy bay có thể hoạt động trong điều kiện gió lên tới khoảng 74km/h và nhiệt độ từ -20 đến 49 độ C. Khả năng cất cánh, hạ cánh thẳng đứng cũng giúp Skyreach không cần đường băng hay cơ sở hạ tầng sân bay phức tạp.

Bên cạnh đó, máy bay sử dụng hệ thống điều khiển tự hành, có khả năng thực hiện nhiệm vụ, điều hướng và xử lý một số tình huống khẩn cấp. Một người điều hành có thể giám sát nhiều máy bay cùng lúc thông qua hệ thống quản lý SkyNav.

Máy bay điện bay hơn 2.000km không cần tiếp nhiên liệu - Ảnh 5.

Do là dạng máy bay bay thẳng đứng, Skyreach không đòi hỏi đường băng dài như những máy bay thông thường - Ảnh: Skyways

Theo Skyways, chi phí vận hành Skyreach chỉ bằng khoảng 1/10 so với trực thăng truyền thống.

Skyways kỳ vọng lợi thế chi phí cùng khả năng hoạt động không cần đường băng sẽ giúp mẫu máy bay này phù hợp với các nhiệm vụ tiếp tế tại khu vực xa xôi, vận chuyển hàng hóa ra tàu biển hoặc phục vụ hậu cần quân sự.

Skyreach dự kiến bắt đầu thực hiện các chuyến bay cho khách hàng thương mại và quốc phòng từ tháng 12-2026. Công ty hiện chưa công bố số lượng máy bay được đặt hàng hoặc bàn giao.

Về dài hạn, Skyways đặt mục tiêu triển khai mạng lưới hơn 1.000 máy bay không người lái tự hành trong vòng 5 năm tới.

Máy bay bay hơn 2.000km không cần tiếp nhiên liệu, nhờ công nghệ đã có trên ô tô - Ảnh 6.Tự chế máy bay bằng xốp, bay được nhờ máy thổi bụi mini

Một YouTuber đã tận dụng động cơ của hai chiếc máy thổi bụi mini giá 23 USD/chiếc để chế tạo máy bay điều khiển từ xa mô phỏng A-10. Chiếc máy bay làm chủ yếu từ xốp có thể tự cất cánh và bay trong khoảng 3 - 4 phút.

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THANH LINH
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    Chủ đề: hybrid VTOL Máy bay

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