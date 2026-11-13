Tự chế máy bay bằng xốp, bay được nhờ máy thổi bụi mini

Theo MotorBiscuit và Tom's Hardware, dự án gây chú ý bởi sử dụng những linh kiện phổ thông, chi phí tương đối thấp và cách chế tạo đơn giản - Ảnh: RCMakerLab

Máy bay điều khiển từ xa thường sử dụng động cơ và linh kiện chuyên dụng. Tuy nhiên, YouTuber RCMakerLab đã chứng minh rằng động cơ lấy từ những chiếc máy thổi bụi mini cũng có thể giúp một chiếc máy bay tự chế cất cánh.

Trong video đăng ngày 2-11, RCMakerLab giới thiệu chiếc máy bay điều khiển từ xa (RC) lấy cảm hứng từ A-10 Thunderbolt II, mẫu máy bay cường kích của quân đội Mỹ có biệt danh Warthog.

Điểm đặc biệt là chiếc máy bay này được chế tạo chủ yếu từ xốp, keo nóng và hai động cơ tháo từ máy thổi bụi không dây, loại thường được sử dụng để vệ sinh máy tính.

Tận dụng máy thổi bụi để chế máy bay

Ý tưởng bắt đầu từ tháng 9, khi RCMakerLab tháo một chiếc máy thổi bụi mini để kiểm tra khả năng sử dụng động cơ bên trong cho máy bay mô hình.

Thiết bị này sử dụng quạt có đường kính 29mm. Trong thử nghiệm ban đầu, động cơ cùng bộ điều khiển tốc độ tích hợp tạo ra lực đẩy khoảng 110g.

Quá trình chế tạo không quá phức tạp, nhiều người cũng có thể làm được - Ảnh: RCMakerLab

Sau khi nhận được góp ý từ người xem, RCMakerLab tiếp tục thử nghiệm bộ điều khiển tốc độ rời, bổ sung cửa hút khí dạng miệng loe và ống dẫn khí phía sau. Những thay đổi này giúp lực đẩy tăng khoảng 26% so với ban đầu.

Thay vì chế tạo máy bay một động cơ, YouTuber quyết định sử dụng hai động cơ và lựa chọn thiết kế mô phỏng A-10 Thunderbolt II.

Chiếc máy bay tự chế giữ lại đặc điểm nổi bật của A-10 là hai động cơ đặt cạnh nhau, phía trên thân sau và ngay trước cụm đuôi đứng kép.

Phần cánh được làm từ tấm xốp cách nhiệt dày 3mm, gấp quanh hệ thống khung sườn và thanh gia cường, sau đó cố định bằng keo nóng. Cụm đuôi sử dụng bìa xốp kraft.

Hệ thống điều khiển sử dụng các servo siêu nhỏ, mỗi chiếc nặng 5g, để điều khiển các bề mặt lái. Hai động cơ được cấp điện thông qua bộ điều khiển tốc độ 20A, trong khi bánh xe đường kính 20mm giúp máy bay có thể cất cánh từ mặt đất.

RCMakerLab cũng công bố bản vẽ cánh, cụm đuôi và các tệp thiết kế để in 3D, cho phép những người quan tâm tham khảo hoặc tự chế tạo mô hình tương tự.

Theo Tom's Hardware, hai máy thổi bụi mini không thương hiệu có tốc độ quay được quảng cáo lên tới 130.000 vòng/phút được bán trên AliExpress với giá khoảng 23 USD/chiếc. Như vậy, chi phí mua hai thiết bị để lấy động cơ vào khoảng 46 USD, chưa bao gồm pin, bộ điều khiển từ xa và các linh kiện khác.

Tự cất cánh, bay nhanh hơn dự kiến

Sau khi hoàn thiện, chiếc máy bay có sải cánh khoảng 53cm và trọng lượng 368g, đã bao gồm pin.

Máy bay đã cất cánh thành công - Ảnh cắt từ video: RCMakerLab

Trong chuyến bay thử nghiệm, mô hình có thể tự tăng tốc trên đường băng trải nhựa rồi cất cánh bằng chính hệ thống động cơ của mình, thay vì phải phóng bằng tay.

RCMakerLab cho biết hiệu suất của hai động cơ vượt kỳ vọng ban đầu. Chiếc máy bay có thể đạt tốc độ cao hơn đáng kể so với những gì anh dự đoán khi bắt đầu dự án.

Tuy nhiên, thời gian hoạt động còn hạn chế. Với bộ pin hai cell dung lượng 1.300mAh, máy bay chỉ duy trì chuyến bay trong khoảng 3 - 4 phút trước khi cần sạc lại.

Dù vậy, kết quả thử nghiệm cho thấy động cơ của những chiếc máy thổi bụi mini có thể được tận dụng cho máy bay điều khiển từ xa có trọng lượng nhẹ.

RCMakerLab nhận định hệ thống động cơ này vẫn có khả năng vận hành một mẫu máy bay lớn và nặng hơn đôi chút. Anh đang cân nhắc thử sức với một thiết kế cánh cao có kích thước lớn hơn trong dự án tiếp theo.