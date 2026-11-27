Tính riêng Quý 3, WinMart đã mở mới 345 cửa hàng. - Ảnh: DNCC

Theo ước tính của ban điều hành, Masan Group (HOSE: MSN) ghi nhận lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 11.617 tỉ đồng trong 10 tháng đầu năm 2026, gấp 2,2 lần cùng kỳ và vượt mục tiêu 11.500 tỉ đồng của kế hoạch lợi nhuận năm đã điều chỉnh.

Doanh thu thuần hợp nhất đạt 100.810 tỉ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ và vượt mức 98.000 tỉ đồng trong kế hoạch cơ sở cả năm. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 9.000 tỉ đồng, tăng 177,1%.

Tình hình tài chính của tập đoàn cũng cải thiện khi tỉ lệ nợ vay ròng trên EBITDA giảm từ 2,4 lần vào cuối quý 3 xuống còn 2,1 lần vào cuối tháng 10-2026.

Đóng góp vào kết quả này, Hệ điều hành Tiêu dùng (cOS) của Masan, bao gồm các thương hiệu tiêu dùng và hệ thống bán lẻ, đạt doanh thu 70.982 tỉ đồng, tăng 18%. Trong khi đó, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) ghi nhận doanh thu 29.701 tỉ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ.

Các thương hiệu tiêu dùng tiếp tục gia tăng thị phần

Trong 10 tháng đầu năm, Masan Consumer (HOSE: MCH) đạt doanh thu 27.249 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Theo ước tính của ban điều hành và dữ liệu nghiên cứu thị trường hàng tiêu dùng nhanh của NielsenIQ, mảng kinh doanh thương hiệu tiêu dùng của doanh nghiệp tăng trưởng gấp 2-3 lần thị trường.

Chiến lược phát triển sản phẩm cao cấp và mở rộng thị phần đóng góp khoảng 75% mức tăng trưởng của Masan Consumer. Trong đó, ngành hàng thực phẩm tiện lợi tăng 21%, với đóng góp từ Omachi; CHIN-SU tăng 14,2%, Nam Ngư tăng 19,2%. Ngành hàng đồ uống đóng chai tăng 8,2%, tiếp nối đà phục hồi từ quý 2.

Bên cạnh các thương hiệu chủ lực, những sản phẩm và thị trường mới cũng mở ra cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp. Thương hiệu BUPNON tăng trưởng khoảng 30% trong tháng 10 so với cùng kỳ sau khi tái ra mắt vào tháng 8, trong khi ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình tăng 17,3%, hoạt động kinh doanh quốc tế tăng 14,9%.

Trước áp lực chi phí đầu vào và xu hướng thắt chặt chi tiêu, doanh nghiệp tiếp tục ưu tiên hiệu quả lợi nhuận. Việc điều chỉnh tăng giá bán tại hai ngành hàng đồ uống đóng chai và thực phẩm tiện lợi từ đầu quý 4 phần nào ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận tháng 10 vẫn duy trì tương đương mức bình quân 9 tháng đầu năm.

Masan Consumer tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn thị trường và bám sát kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Ở mảng thịt có thương hiệu, Masan MEATLife ghi nhận doanh thu 8.620 tỉ đồng sau 10 tháng, tăng 13% so với cùng kỳ và bám sát tiến độ kế hoạch năm.

Vinacafe lần thứ 10 liên tục đạt Thương hiệu quốc gia - Ảnh: DNCC

WinCommerce mở thêm hơn 1.000 cửa hàng

WinCommerce (WCM), đơn vị vận hành hệ thống WinMart và WinMart+, ghi nhận doanh thu 39.925 tỉ đồng trong 10 tháng đầu năm, tăng 25% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp mở mới ròng 1.047 cửa hàng, đạt mức cơ sở trong kế hoạch mở mới 1.000 - 1.500 cửa hàng của cả năm 2026. Khoảng 78% số cửa hàng mở mới ròng tập trung tại miền Bắc, nơi WinCommerce đã có vị thế dẫn đầu và mạng lưới bán lẻ rộng khắp.

Đáng chú ý, khu vực nông thôn đóng góp 806 cửa hàng mở mới ròng. Theo doanh nghiệp, mô hình cửa hàng quy mô nhỏ tại khu vực này có thời gian hoàn vốn dưới 3 năm, biên EBITDA cao nhất trong hệ thống và đóng góp khoảng 50% doanh thu tăng thêm của WinCommerce.

Người tiêu dùng tham gia chương trình WiNX tại siêu thị WinMart. - Ảnh: DNCC

Tăng trưởng của WinCommerce trong 10 tháng đầu năm đến từ đóng góp cân bằng giữa các cửa hàng mở mới và mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số tại các cửa hàng hiện hữu. Những tháng gần đây, tốc độ tăng trưởng tại các cửa hàng hiện hữu dần điều chỉnh về mức một chữ số từ trung bình đến cao, phù hợp với định hướng đã công bố trong quý 3.

Cùng với WinCommerce, chuỗi trà và cà phê Phúc Long Heritage ghi nhận doanh thu 1.915 tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và đúng tiến độ kế hoạch năm.

MSR dự kiến lãi 260 - 280 triệu USD trong năm 2026

Bên cạnh tiêu dùng và bán lẻ, MSR tiếp tục đóng góp vào kết quả kinh doanh của tập đoàn nhờ giá vonfram duy trì ở mức cao và hiệu quả vận hành cải thiện.

Vonfram là nguyên liệu được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao. Nhu cầu từ ngành bán dẫn cùng hoạt động dự trữ chiến lược tại Mỹ, châu Âu và một số thị trường trọng điểm tiếp tục hỗ trợ giá kim loại này.

Masan High-Tech Materials đóng góp 21% nguồn cung vonfram toàn cầu ngoài Trung Quốc. - Ảnh: DNCC

Theo Fastmarkets, giá APT, một sản phẩm trung gian của vonfram, ghi nhận ở mức trung bình 2.710 USD/mtu, trong khi giá APT trên thị trường duy trì ở mức tiệm cận 3.000 USD/mtu. Giá phế liệu vonfram tại Trung Quốc và trên toàn cầu cũng giữ vững.

Trong bối cảnh đó, MSR ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 190 triệu USD trong 10 tháng đầu năm và dự kiến đạt 260 -280 triệu USD trong cả năm 2026. Doanh nghiệp cũng tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế với việc công bố biên bản ghi nhớ hợp tác cùng tập đoàn Nhật Bản Sojitz.