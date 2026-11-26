Năng lực tích hợp toàn diện từ khai thác đến chế biến vật liệu của MSR — một lợi thế hiếm có trong ngành khoáng sản toàn cầu - Ảnh: DNCC

Rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu

Theo báo cáo thị trường vonfram tháng 8-2026 của S&P Global, chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu đang đối mặt với những thách thức về năng lực khai thác và chế biến. Đặc biệt, công suất tinh luyện ammonium paratungstate (APT) tại nhiều thị trường chưa tương xứng với nhu cầu nguyên liệu đầu vào. APT là sản phẩm trung gian được sử dụng để sản xuất bột và hợp kim vonfram.

S&P Global ước tính công suất tinh luyện APT ngoài các trung tâm sản xuất chủ lực đạt khoảng 42.000 tấn WO₃ mỗi năm, cao hơn sản lượng khai thác tại những thị trường này. Điều đó khiến nhiều nhà máy phải dựa vào nguyên liệu nhập khẩu và vonfram tái chế để duy trì hoạt động.

Phế liệu hiện đóng góp khoảng 60% sản lượng vonfram tại các thị trường ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, nguồn phế liệu có chất lượng phù hợp không phải lúc nào cũng sẵn có, khiến khả năng mở rộng sản xuất vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nguyên liệu đầu vào.

Trong khi đó, việc phát triển các dự án khai thác mới đòi hỏi thời gian để huy động vốn, hoàn tất thủ tục cấp phép và xây dựng cơ sở hạ tầng trước khi có thể đưa vào vận hành. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), công suất vonfram toàn cầu được dự báo tăng từ 10% trở lên đến năm 2030. Dù vậy, tốc độ bổ sung công suất mới vẫn là yếu tố cần theo dõi trong bối cảnh nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng.

Quy mô vận hành lớn của Masan mang lại nguồn cung ổn định cho các ngành công nghiệp công nghệ cao trên toàn thế giới - Ảnh: DNCC

Những yếu tố này cho thấy rủi ro đứt gãy nguồn cung vonfram không chỉ đến từ khả năng thiếu nguyên liệu khai thác, mà còn nằm ở năng lực chế biến và khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho các ngành công nghiệp sử dụng sản phẩm này.

Do đó, thị trường cần thêm những cơ sở có năng lực chế biến, khả năng tiếp cận nhiều nguồn nguyên liệu và hệ thống phân phối đáp ứng yêu cầu của khách hàng công nghiệp quốc tế.

MSR mở rộng năng lực chế biến và kết nối thị trường

Masan High-Tech Materials (MSR) là một trong những doanh nghiệp đang phát triển hoạt động theo hướng kết hợp khai thác, chế biến và mở rộng nguồn nguyên liệu từ bên ngoài.

Trong quý 3-2026, sản lượng vonfram của MSR đạt 1.786 tấn, tăng 55% so với cùng kỳ. Lượng tinh quặng mua từ bên ngoài tăng 78%, cho thấy nguồn nguyên liệu ngoài mỏ Núi Pháo ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong hoạt động chế biến của doanh nghiệp.

Sản lượng tăng trong bối cảnh giá vonfram duy trì ở mức cao. Theo thông tin từ Masan, giá APT tiệm cận 3.000 USD/mtu, được hỗ trợ bởi hoạt động dự trữ chiến lược tại Mỹ và châu Âu, cùng nhu cầu từ ngành bán dẫn.

Kết quả kinh doanh của MSR cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Theo ước tính được doanh nghiệp công bố, doanh thu thuần lũy kế 10 tháng năm 2026 đạt 29.701 tỉ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ và vượt kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ước đạt khoảng 190 triệu USD. Doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận cả năm ở mức 260-280 triệu USD.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, MSR đang mở rộng quan hệ thương mại và hợp tác với các đối tác quốc tế.

Tháng 10-2026, Elmet Group (Mỹ) hoàn tất khoản đầu tư 124,75 triệu USD để sở hữu 4,99% cổ phần MSR. Hai bên đồng thời ký các thỏa thuận thương mại có thời hạn hơn tám năm, với khối lượng khoảng 1.250 tấn WO₃ tương đương mỗi năm.

Tại Nhật Bản, Masan Group và tập đoàn thương mại Sojitz ký biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 9-11. Theo nội dung công bố, Sojitz dự kiến nhận chuyển nhượng 5% cổ phần MSR, đồng thời hướng tới phân phối các sản phẩm vonfram và florit của doanh nghiệp tại thị trường Nhật Bản.

Các thỏa thuận này mở thêm kênh tiếp cận thị trường và đối tác công nghiệp cho MSR. Tuy nhiên, hiệu quả dài hạn còn phụ thuộc vào khả năng thực hiện các cam kết thương mại, duy trì chất lượng sản phẩm và bảo đảm nguồn nguyên liệu cho hoạt động chế biến.

Trong bối cảnh các thị trường tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vonfram, lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở quyền khai thác tài nguyên. Năng lực chế biến, khả năng tiếp cận nguyên liệu từ nhiều nguồn và mạng lưới khách hàng ổn định cũng là những yếu tố quyết định vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Với nền tảng khai thác và chế biến hiện có, cùng các quan hệ hợp tác quốc tế đang được mở rộng, MSR có cơ hội gia tăng vai trò trong chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu.