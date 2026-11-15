Mang 2 tiền án về tội hiếp dâm, tiếp tục bị khởi tố vì 'ngựa quen đường cũ'

Cảnh sát tống đạt các lệnh tố tụng đối với Nguyễn Anh Long - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Anh Long (39 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi "hiếp dâm".

Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Khánh Hòa phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 1-10, Nguyễn Anh Long có hành vi hiếp dâm một phụ nữ trú tại phường Ba Ngòi. Nạn nhân đã lớn tuổi và gặp khó khăn trong vận động.

Theo cảnh sát, Nguyễn Anh Long không có nghề nghiệp ổn định, không có nơi cư trú rõ ràng.

Bị can này có tới 3 tiền án về các tội "cướp tài sản" và "hiếp dâm" vào năm 2005; tội "trộm cắp tài sản" năm 2009, và tội "hiếp dâm" năm 2017.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

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