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Mang 2 tiền án về tội hiếp dâm, tiếp tục bị khởi tố vì 'ngựa quen đường cũ'

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Nguyễn Anh Long (trú phường Ba Ngòi, Khánh Hòa) có 2 tiền án về tội hiếp dâm lại tiếp tục bị khởi tố, bắt giam hành vi "hiếp dâm" 1 phụ nữ lớn tuổi.

Có 2 tiền án về tội hiếp dâm tiếp tục bị khởi tố vì 'ngựa quen đường cũ' - Ảnh 2.

Cảnh sát tống đạt các lệnh tố tụng đối với Nguyễn Anh Long - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Anh Long (39 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi "hiếp dâm".

Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Khánh Hòa phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 1-10, Nguyễn Anh Long có hành vi hiếp dâm một phụ nữ trú tại phường Ba Ngòi. Nạn nhân đã lớn tuổi và gặp khó khăn trong vận động.

Theo cảnh sát, Nguyễn Anh Long không có nghề nghiệp ổn định, không có nơi cư trú rõ ràng.

Bị can này có tới 3 tiền án về các tội "cướp tài sản" và "hiếp dâm" vào năm 2005; tội "trộm cắp tài sản" năm 2009, và tội "hiếp dâm" năm 2017.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có 2 tiền án về tội hiếp dâm tiếp tục bị khởi tố vì 'ngựa quen đường cũ' - Ảnh 2.Khởi tố bị can vụ cô gái 21 tuổi bị hiếp dâm trên đường đi làm về

Nam thanh niên 24 tuổi, quê Cà Mau bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm cô gái 21 tuổi khi cô đang trên đường đi làm về nhà.


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XUÂN HOÁT
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    Chủ đề: Khánh Hòa Khởi tố Hiếp dâm cảng Ba Ngòi tiền án

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