Malaysia muốn sớm đạt mục tiêu thương mại 20 tỉ USD với Việt Nam

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ chào đón Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Bin Johan đến chào ra mắt và làm việc tại thành phố chiều 13-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Chiều 13-11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ tiếp và làm việc với Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Bin Johan chào ra mắt nhân chuyến thăm thành phố.

"Chúng ta có mối quan hệ rất tốt trên mọi lĩnh vực"

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Vũ nhận định Malaysia và cộng đồng doanh nghiệp nước này có mối quan hệ hợp tác gần gũi với thành phố.

Các lĩnh vực hợp tác nổi bật hiện nay gồm sản xuất, công nghệ, dịch vụ, thương mại và đang được mở rộng sang công nghệ cao, giáo dục và đào tạo.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

Hoạt động trao đổi sinh viên, giao lưu giữa các tổ chức đoàn thể, tổ chức tình nguyện và hợp tác du lịch cũng góp phần củng cố quan hệ giữa người dân hai nước.

Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong khối ASEAN tính đến tháng 8-2026.

Tại TP.HCM, Malaysia nằm trong top 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất với 514 dự án, có tổng vốn đầu tư hơn 6,1 tỉ USD. Trong năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa thành phố và Malaysia đạt trên 3,5 tỉ USD.

Ông nhấn mạnh TP.HCM luôn chú trọng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Malaysia.

Đáp lời, Đại sứ Jamal Sharifuddin Bin Johan cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo TP.HCM, chia sẻ thêm đây là lần đầu tiên ông đến thành phố này.

Theo Đại sứ, Việt Nam và Malaysia có mối quan hệ rất tốt trên mọi lĩnh vực.

Nhà ngoại giao cho biết kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia hiện đạt khoảng 16,3 tỉ USD.

Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Bin Johan - Ảnh: THANH HIỆP

Hai nước đặt mục tiêu nâng con số này lên 20 tỉ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, phía Malaysia kỳ vọng mục tiêu có thể đạt được sớm hơn, trong năm 2027 hoặc 2028.

Bên cạnh thương mại và đầu tư, kinh tế số được xác định là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác. Đại sứ cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Về giáo dục, hai bên hướng tới mở rộng các chương trình trao đổi sinh viên, nghiên cứu khoa học và chia sẻ thông tin kỹ thuật.

Hợp tác trong lĩnh vực tài chính Hồi giáo, ngân hàng Halal

Lãnh đạo TP.HCM cùng đoàn công tác Malaysia chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: THANH HIỆP

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề xuất hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi các cấp, đẩy mạnh hợp tác ở các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai bên như dữ liệu lớn, công nghệ cao, kinh tế số,...

Một nội dung khác được đề cập là khả năng hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính Hồi giáo, ngân hàng Halal và các công cụ tài chính như trái phiếu Hồi giáo sukuk.

Lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục thông qua các chương trình giao lưu thanh niên, nâng cao năng lực cán bộ.

TP.HCM cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để phía Malaysia triển khai hiệu quả các sáng kiến hợp tác trong thời gian tới, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia ngày càng phát triển thực chất và đi vào chiều sâu.