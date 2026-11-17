Công an xã An Bình làm việc với chị N. - Ảnh: Công an Vĩnh Long

Sau hai tháng, chị bị bắt và trục xuất về Việt Nam, chưa được trả lương.

Ngày 17-11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay Công an xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long vừa làm việc với chị L.T.N. (23 tuổi, ngụ xã An Bình), người từng sang Campuchia làm việc và bị trục xuất về Việt Nam sau khi rơi vào một cơ sở hoạt động lừa đảo.

Theo trình bày của chị N., khoảng tháng 9-2025, qua người bạn của bạn mình, chị được giới thiệu sang Campuchia phụ làm nghề phun xăm thẩm mỹ. Tin tưởng lời giới thiệu, chị đi cùng người dẫn đường sang nước này.

Sau đó chị được đưa đến một cơ sở và ký hợp đồng làm việc thời hạn 9 tháng, với mức lương 300 USD/tháng.

Tuy nhiên công việc thực tế hoàn toàn khác với thỏa thuận ban đầu. Thay vì làm phun xăm thẩm mỹ, chị N. được giao sử dụng máy tính để thực hiện các hoạt động lừa đảo người khác, chiếm đoạt tiền cho những người quản lý cơ sở.

Chị N. cho biết tại nơi làm việc có trên 100 người Việt Nam đến từ nhiều địa phương. Những người không đáp ứng yêu cầu công việc có thể bị đánh đập, chích điện. Sau khoảng hai tháng, chị bị bắt và trục xuất về Việt Nam, trong khi chưa nhận được tiền lương.

Từ vụ việc trên, Công an xã An Bình khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời rủ rê, giới thiệu đi làm việc ở nước ngoài, nhất là thông qua người quen nhưng chưa kiểm chứng thông tin.

Người có nhu cầu làm việc ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ đơn vị tuyển dụng, địa chỉ làm việc, nội dung công việc, điều kiện ăn ở và hợp đồng lao động; đồng thời xác minh thông tin qua cơ quan chức năng hoặc các đơn vị tuyển dụng có tư cách pháp lý rõ ràng.

Khi phát hiện dấu hiệu dụ dỗ, đưa người ra nước ngoài làm việc không đúng thỏa thuận hoặc có liên quan đến hoạt động lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.