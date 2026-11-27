Locostar chính thức ra mắt 4 phiên bản xe limousine cao cấp
Locostar chính thức ra mắt 4 phiên bản xe limousine cao cấp
LOCOSTAR LIMOUSINE chính thức tổ chức sự kiện ra mắt các sản phẩm mới tại TP.HCM, giới thiệu 4 phiên bản xe Limousine được phát triển trên nền tảng Ford Transit, với cấu hình từ 10 đến 16 chỗ ngồi.
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