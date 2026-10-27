Kim Long Motor mở cơ hội đưa ô tô Việt đến Costa Rica và thị trường Trung Mỹ

Lãnh đạo Kim Long Motor ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội đồng Quản trị HTX Dịch vụ Vận tải tự quản Vertex RL (áo đen, cà vạt tím) - Ảnh: DNCC

Tạo cầu nối phát triển ô tô Việt

Lễ ký kết diễn ra tại thành phố Huế, với sự hiện diện và chứng kiến của ông Victor Hugo Rojas Gonzalez, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Costa Rica tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam.

Sự hiện diện của Đại sứ thể hiện sự quan tâm đối với việc thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương giữa Việt Nam và Costa Rica, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, tạo cầu nối phát triển giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Theo thỏa thuận, 2 đơn vị thống nhất thiết lập khung hợp tác toàn diện nhằm khai thác tối đa tiềm năng thị trường. Trong đó, VERTEX R.L. sẽ chủ động nghiên cứu, đánh giá thị trường và tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh doanh phù hợp.

Về phía Kim Long Motor, doanh nghiệp sẽ phối hợp cung cấp các thông số kỹ thuật, tài liệu sản phẩm và thông tin giá cả thương mại cần thiết, phục vụ quá trình đánh giá và xây dựng định hướng hợp tác.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và trao đổi, hai bên tiếp tục đàm phán về việc bổ nhiệm VERTEX R.L. trở thành nhà phân phối của Kim Long Motor tại các khu vực lãnh thổ được thống nhất trong tương lai.

Khát vọng vươn tầm thế giới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor, nhấn mạnh: "Việc ký kết biên bản ghi nhớ cùng VERTEX R.L. là bước tiến quan trọng trong định hướng mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp chúng tôi. Với năng lực sản xuất toàn diện, chúng tôi mong muốn đưa các sản phẩm mang thương hiệu Việt tiếp cận rộng rãi hơn tới khách hàng quốc tế.

Ông Đào Viết Ánh - TGD Kim Long Motor tặng quà lưu niệm cho Ông Victor Hugo Rojas Gonzalez - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Costa Rica tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam - Ảnh: DNCC

Chúng tôi tin tưởng rằng sự am hiểu thị trường và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực vận tải của VERTEX R.L. sẽ là nền tảng vững chắc để hai bên cùng khai thác hiệu quả cơ hội kinh doanh, từng bước thiết lập và phát triển mạng lưới phân phối các dòng xe thương mại Kim Long tại Costa Rica cũng như khu vực Trung Mỹ trong tương lai".

Về phía đối tác, ông Avelino Salvador Fallas Monge, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Tự quản VERTEX R.L., cho hay: "Qua quá trình tìm hiểu và tham quan trực tiếp các nhà máy, chúng tôi đánh giá cao cơ hội hợp tác cùng Kim Long Motor - một trong những nhà sản xuất và kinh doanh ô tô hàng đầu Việt Nam.

Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ mang đến cho khách hàng tại Costa Rica và khu vực Trung Mỹ những giải pháp vận tải chất lượng cao, đáp ứng xu hướng phát triển bền vững."

Trước đó, Kim Long Motor đã ghi dấu ấn thông qua các hoạt động thương mại và xuất khẩu sang Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines…

Sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ lần này với VERTEX R.L. tạo nền tảng để từng bước hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh tại Costa Rica và các quốc gia lân cận trong khu vực Trung Mỹ như Panama, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua…

Qua đó, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định khát vọng đưa các sản phẩm ô tô "Made in Vietnam" vươn tầm thế giới, đóng góp tích cực cho sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế đất nước.