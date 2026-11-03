Lô vàng tang vật 19 món trang sức đem bán nhưng ế người mua

Có 17 người đăng ký mua lô vàng tang vật 19 món trang sức ở Nghệ An. Tuy nhiên, chỉ có 7 người có mặt nhưng không ai bỏ phiếu mua - Ảnh: TÂM PHẠM

Ngày 3-11, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, theo hình thức niêm yết giá.

Lô tài sản gồm 19 món trang sức bằng vàng từ 9K - 24K, như dây chuyền, nhẫn trơn, mặt dây chuyền, bông tai, lắc tay. Giá bán từng món dao động từ hơn 1,3 triệu đồng đến gần 22 triệu đồng, tổng giá trị cả lô hơn 150 triệu đồng.

Đây là số tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo các quyết định của Đội Quản lý thị trường số 11, thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Theo phương án bán tài sản, toàn bộ 19 món trang sức được bán nguyên lô, không bán riêng lẻ.

Thời gian tiếp nhận đăng ký mua tài sản kéo dài đến ngày 2-11. Theo Hội đồng xử lý tài sản, có 15 người đăng ký mua lô trang sức này.

Do có nhiều người cùng đăng ký, sáng 3-11, hội đồng tổ chức bốc thăm công khai để xác định người được quyền mua, với sự chứng kiến của những người đăng ký.

Tuy nhiên, trong số 15 người đăng ký chỉ có 7 người đến tham dự.

Đáng chú ý, khi hội đồng lần lượt mời từng người tham gia bỏ phiếu bốc thăm, không ai thực hiện.

Một số người đăng ký mua cho biết không tham gia bốc thăm do lo ngại giá vàng đang có chiều hướng giảm so với thời điểm lô trang sức được định giá vào tháng 9-2026.