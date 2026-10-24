Liên đoàn Boxing TP.HCM hợp tác cùng BoxRec, nâng chuẩn quốc tế cho boxing trong nước

Ông John Michael Sheppard đang được Chủ tịch HBF Nguyễn Vĩnh Nghi (bìa trái) và Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Tùng (bìa phải) hướng dẫn tham quan tại 1 trung tâm huấn luyện ở TP.HCM - Ảnh: THÁI KHẮC DŨNG

Buổi làm việc có sự tham dự của ông John Michael Sheppard (Nhà sáng lập kiêm Chủ sở hữu BoxRec) và TS Marina Sheppard (Giám đốc BoxRec). Đại diện HBF có ông Nguyễn Vĩnh Nghi (Chủ tịch) cùng ông Nguyễn Xuân Tùng (Phó chủ tịch) và các thành viên Ban Chấp hành.

BoxRec là tổ chức hàng đầu thế giới thành lập từ năm 2000, chuyên lưu trữ, thống kê dữ liệu thi đấu của các võ sĩ chuyên nghiệp. Tại cuộc gặp, đại diện BoxRec chia sẻ tổ chức hiện có 516 thành viên và kỳ vọng HBF sẽ sớm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế để tiến tới hợp tác sâu rộng.

Trọng tâm thảo luận giữa hai bên xoay quanh việc xây dựng, đồng bộ hệ thống dữ liệu võ sĩ, hoàn thiện quy trình quản lý và nâng cao chất lượng công tác trọng tài, giám định, kháng cáo theo chuẩn toàn cầu. Bên cạnh đó hai bên cũng bàn giải pháp đẩy mạnh truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh boxing Việt Nam ra thế giới.

Ông Nguyễn Vĩnh Nghi - Chủ tịch HBF - khẳng định liên đoàn cam kết nỗ lực đáp ứng các tiêu chí của BoxRec, nâng cao tính minh bạch và chất lượng tổ chức giải đấu. Đây được coi là bước đi then chốt giúp boxing TP.HCM hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế.

Trong chuyến công tác, đoàn đại diện BoxRec cũng dành thời gian tham quan cơ sở tập luyện Trigger Boxing và dự xem sự kiện boxing chuyên nghiệp "Trigger Promotion 10" tại TP.HCM.