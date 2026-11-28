Chú gà tây Freedom của bang West Virginia xuất hiện tại buổi họp báo do Liên đoàn Gà tây Quốc gia tổ chức ở khách sạn Willard InterContinental, Washington D.C trước lễ ân xá gà tây nhân dịp Lễ Tạ ơn - Ảnh: AP

Lễ Tạ ơn năm nay trở nên khó khăn hơn với nhiều gia đình Mỹ khi giá thực phẩm tăng cao, trong lúc bão lớn tràn qua nhiều bang, gây ngập lụt, mất điện và làm gián đoạn việc đi lại đúng dịp lễ.

Lễ Tạ ơn chật vật giữa bão lớn, giá cả leo thang

Theo khảo sát của Liên đoàn Nông trại Mỹ (AFBF), một bữa ăn Lễ Tạ ơn dành cho 10 người có giá trung bình 58,63 USD trong năm nay, tăng 6% so với năm ngoái. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm chi phí bữa ăn này tăng trở lại. Năm 2022, mức chi phí từng lên tới 64,05 USD.

AFBF nhận định giá nhiên liệu tăng cao khiến chi phí chế biến và vận chuyển các thực phẩm quen thuộc trong dịp lễ như sữa, bánh mì, khoai tây, đậu Hà Lan đông lạnh, việt quất tăng lên.

Giá gà tây cũng tăng mạnh do nhu cầu thực phẩm giàu protein của người Mỹ tăng, trong khi ngành chăn nuôi vẫn đang phục hồi sau các đợt dịch cúm gia cầm năm 2022.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo giá bán buôn gà tây mái đông lạnh nguyên con năm nay trung bình 1,76 USD/pound, tăng 29% so với năm ngoái.

Khó khăn càng tăng khi bão lớn kèm mưa gió lớn đổ bộ vào bờ Đông nước Mỹ đúng ngày Lễ Tạ ơn 27-11 (giờ địa phương), gây ngập lụt, làm đổ cây cối, đường dây điện và khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo báo The Guardian dẫn thông tin từ trang PowerOutage.us, có thời điểm gần 1 triệu khách hàng tại Mỹ bị mất điện do bão.

Đến chiều 27-11, vẫn còn hơn 400.000 khách hàng chưa có điện trở lại. Trong đó, bang Pennsylvania có gần 99.000 khách hàng mất điện, Missouri là hơn 63.000 và New Jersey hơn 60.000.

Người dân đi ngang qua các xe mô hình và khinh khí cầu chuẩn bị cho cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn Macy's tại khu Manhattan, thành phố New York, ngày 26-11. Sự kiện này lần đầu tiên trong lịch sử 100 năm phải hoãn do lo ngại thời tiết cực đoan - Ảnh: AFP

Cơn bão còn khiến "cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn thường niên của Macy's" tại New York lần đầu tiên trong lịch sử phải hoãn tổ chức. Đây là sự kiện lớn được tổ chức hằng năm vào dịp Lễ Tạ ơn, nổi tiếng với những khinh khí cầu khổng lồ tạo hình các nhân vật hoạt hình, đoàn xe diễu hành và các tiết mục biểu diễn trên đường phố.

Thời tiết xấu cũng khiến hàng nghìn chuyến bay bị ảnh hưởng. Theo dữ liệu từ FlightAware, có 2.489 chuyến bay tại Mỹ bị hoãn và 144 chuyến bị hủy.

Một ngày trước đó, hơn 2.200 chuyến bay bị hoãn và hơn 400 chuyến bị hủy cũng trong ngày 27-11

Ngập lụt nghiêm trọng, tuyết rơi bất thường

Theo đài ABC News, tại bang New Jersey, nhiều khu vực bị ngập nặng, với mực nước dâng cao nhất kể từ siêu bão Sandy năm 2012. Nước tràn vào đường phố khiến nhiều tuyến đường phải đóng cửa, lực lượng cứu hộ phải giải cứu những người bị mắc kẹt trong ô tô.

Nước ngập trên đường phố Ocean City, bang New Jersey, Mỹ ngày 27-11 sau một trận mưa lớn - Ảnh: AP

Tại thành phố Ocean City, bà Cheryl McKenna cho biết nước ngập gara và bao quanh nhà, khiến gia đình bà phải ở trong nhà suốt 6 giờ trong ngày Lễ Tạ ơn. Sau 36 năm sinh sống tại đây, gia đình bà đang cân nhắc chuyển đi vì tình trạng ngập lụt ngày càng thường xuyên kể từ siêu bão Sandy năm 2012.

Tuyết cũng rơi bất thường tại một số khu vực miền Trung Tây và miền Nam nước Mỹ. Thành phố St. Louis, bang Missouri ghi nhận tuyết dày khoảng 18,5cm. Tuyết cũng xuất hiện tại hai bang Alabama và Tennessee.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cập nhật tình hình rằng phần lớn ảnh hưởng của bão đã qua, nhưng một số khu vực vẫn tiếp tục ngập do thủy triều dâng. Cơ quan này cũng cảnh báo nhiệt độ buổi sáng tại miền Nam và Đông Nam nước Mỹ có thể giảm xuống -3 đến 2 độ C trong hai ngày 28 và 29-11.

Ở bờ Tây, thủy triều dâng cao kỷ lục dọc bờ biển California buộc chính quyền sơ tán người dân tại nhiều khu vực.