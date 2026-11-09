Lê Quang Liêm được trọng vọng ở giải cờ dành cho các kỳ thủ 'đa tài'

Lê Quang Liêm được làng cờ vua thế giới đánh giá là một kỳ thủ toàn diện - Ảnh: FIDE

Ngày 10-11, giải đấu cờ vua danh giá Total Chess World Championship Tour sẽ mở màn tại Budapest (Hungary), quy tụ 24 kỳ thủ, trong đó có Lê Quang Liêm.

Đại diện Việt Nam góp mặt cùng Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Wesley So, Alireza Firouzja và nhiều tên tuổi hàng đầu trong "siêu giải đấu" mới toanh của làng cờ.

Do Norway Chess phát triển và được Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) phê chuẩn, sân chơi này hướng đến danh hiệu vô địch thế giới tổng hợp, kiểm tra năng lực qua ba loại tốc độ: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp.

Với Quang Liêm, thử thách này thật ra chẳng hề xa lạ.

Trong hồ sơ giới thiệu kỳ thủ Việt Nam, ban tổ chức Total Chess chọn ba cột mốc nổi bật: vô địch cờ chớp thế giới năm 2013, vô địch châu Á năm 2019 và ba lần liên tiếp vô địch Biel Grandmaster Triathlon giai đoạn 2022-2024.

Tên giải "Biel Grandmaster Triathlon" (3 môn phối hợp Đại kiện tướng Biel) đã nói lên độ khắc nghiệt. Đây là giải đấu quy tụ từ cuộc đua tốc độ đến sân chơi đòi hỏi tư duy chiến lược và sức bền.

Đặc biệt, Biel chính là phép thử đáng chú ý về khả năng thi đấu tổng hợp. Giải cộng điểm từ cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp để xác định người chiến thắng. Kỳ thủ phải thích nghi với những quỹ thời gian khác nhau trong cùng một cuộc đua.

Sau chức vô địch thứ ba liên tiếp của Liêm, FIDE từng đưa ra nhận xét sau về Liêm: “Thể thức ba môn phối hợp tại Biel hoàn toàn phù hợp với Lê Quang Liêm. Anh là một trong những kỳ thủ hiếm hoi trên thế giới đạt được sự cân bằng về tư duy cờ vua ở nhiều loại tốc độ khác nhau".

Nhận định này xuất phát từ bài tường thuật của ban tổ chức Biel, được FIDE đăng lại. Ở giải năm đó, Liêm đánh bại Praggnanandhaa, khi ấy đứng thứ tám thế giới, để bảo đảm chức vô địch trước lượt đấu cuối.

Thành tích tại Biel vì vậy là cơ sở thuyết phục để nhìn nhận sự phù hợp của Liêm với Total Chess, dù hai giải có cách tổ chức và tính điểm khác nhau.

Khi công bố sáu gương mặt cuối cùng dự giải, gồm Liêm và năm kỳ thủ khác, Tổng giám đốc Total Chess Kjell Madland đánh giá "Lê Quang Liêm có những kỹ năng và phong cách thi đấu hoàn toàn phù hợp với tôn chỉ của giải".

Sự nghiệp hiện tại của Lê Quang Liêm - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Một thước đo mới cũng đang được Total Chess thử nghiệm: kết hợp Elo cờ tiêu chuẩn, nhanh và chớp thành một chỉ số chung. Theo bảng tính từ dữ liệu ngày 1-11-2026, Liêm đứng thứ 29 với 2.683 điểm, trên Richard Rapport, Alexander Grischuk và Shakhriyar Mamedyarov.

Bảng này hoạt động độc lập, chưa thay thế các hệ số Elo chính thức của FIDE. Tuy nhiên vị trí trong top 30 cung cấp thêm góc nhìn về năng lực tổng hợp của kỳ thủ số một Việt Nam.

Từ danh hiệu thế giới ở cờ chớp đến chuỗi chiến thắng tại Biel, Quang Liêm đã có những bằng chứng cụ thể về khả năng thích nghi. Budapest sẽ là thử thách tiếp theo, khi anh phải thể hiện năng lực ấy trước dàn đối thủ thuộc nhóm mạnh nhất làng cờ.

24 kỳ thủ tranh tài qua ba loại tốc độ Giải thử nghiệm Total Chess diễn ra từ ngày 10 đến 20-11 tại Budapest (Hungary), quy tụ 24 kỳ thủ, chia thành bốn bảng, mỗi bảng sáu người. Vòng bảng thi đấu vòng tròn hai lượt, mỗi kỳ thủ đánh 10 ván Fast Classic: 45 phút mỗi bên, cộng 30 giây sau mỗi nước. Thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. Bốn người nhất bảng vào bán kết tranh chức vô địch; những kỳ thủ còn lại đấu phân hạng. Ở vòng loại trực tiếp, mỗi ngày đấu gồm bốn ván chớp, hai ván nhanh và một ván Fast Classic. Điểm thắng tương ứng là 1, 4 và 8. Trước vòng bảng, giải tổ chức chín ván cờ chớp hệ Thụy Sĩ, dùng kết quả làm tiêu chí phụ. Tổng thưởng là 650.000 USD, nhà vô địch nhận 80.000 USD.

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