Khánh Như hô vang hai tiếng Việt Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Chiều 25-11 (giờ Việt Nam), vòng chung kết Hoa hậu Quốc tế 2026 - Miss International, với sự tranh tài của 73 người đẹp, diễn ra tại Tokyo Dome City Hall (Nhật Bản).

Đại diện Việt Nam là Lê Phương Khánh Như. Cô sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa, hiện là sinh viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM.

Cô là một sinh viên năng nổ, tham gia các hoạt động phong trào, từng giành nhiều giải thưởng lĩnh vực MC và dịch thuật. Khánh Như đã và đang hoạt động với vai trò MC song ngữ chuyên nghiệp, từng cộng tác với Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM.

Trong hai tuần tham gia các hoạt động tại Nhật Bản, Khánh Như duy trì hình ảnh chỉn chu, tích cực giao lưu và chủ động kết nối với các thí sinh đến từ nhiều quốc gia.

Ở bán kết, cô để lại ấn tượng với phong thái tự tin, nụ cười tươi tắn qua phần thi bikini và giao lưu với ban giám khảo.

Trải qua các phần thi ở vòng chung kết, ban giám khảo gọi tên top 5 gồm: Brittany Feeney (Vương quốc Anh), Elizaveta Kuznetsova (Moldova), Victoria Kosasie (Indonesia), Lê Phương Khánh Như (Việt Nam) và Laura Glozarová (Cộng hòa Czech).

Top 5 Miss International 2026 - Ảnh: BTC

Trong phần thi ứng xử, các người đẹp nhận được câu hỏi: “Nếu chỉ được chọn một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc, bạn nghĩ mình có thể làm được điều gì trên cương vị Miss International?”.

Kết quả chung cuộc, Lê Phương Khánh Như đoạt danh hiệu á hậu 4.

Hoa hậu Quốc tế 2026 là Elizaveta Kuznetsova đến từ Cộng hòa Moldova.

Các danh hiệu á hậu 1, 2, 3 lần lượt trao cho đại diện đến từ Vương quốc Anh, Cộng hòa Czech và Indonesia.

Tân Hoa hậu Quốc tế đến từ Cộng hòa Moldova - Ảnh: BTC

Á hậu 1 từ Vương quốc Anh - Ảnh: BTC

Á hậu 2 đến từ Cộng hòa Czech - Ảnh: BTC

Á hậu 3 đến từ Indonesia - Ảnh: BTC

Khánh Như là á hậu 4 Miss International 2026 - Ảnh: FBNV

Miss International là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời và uy tín trên thế giới, được xếp trong nhóm cùng với Miss World, Miss Universe, Miss Earth và Miss Supranational. Cuộc thi này tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ và sự thân thiện với thông điệp xây dựng hòa bình, hiểu biết giữa các nền văn hóa. Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy giành vương miện Hoa hậu Quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam. Ngoài ra, Phương Nhi vào top 15 Miss International 2023, Tường San vào top 8 Miss International 2019…

Lê Phương Khánh Như trả lời ứng xử - Nguồn: BTC

Lê Phương Khánh Như trong phần thi trang phục dạ hội - Ảnh: Chụp màn hình

Phần trình diễn của Khánh Như - Ảnh: Missosology Philippines

Khánh Như thể hiện phong thái tự tin trong phần thi thuyết trình - Ảnh: FBNV

Lê Phương Khánh Như trong phần trình diễn trang phục dạ hội - Nguồn: BTC