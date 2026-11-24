Lê Phương Khánh Như tự tin trình diễn trong phần thi bikini tại bán kết Miss International 2026 - Ảnh: FBNV

Vòng bán kết Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế) vừa diễn ra tại Nhật Bản. Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như trải qua hai phần thi gồm trình diễn bikini và giao lưu với ban giám khảo.

Khánh Như kể chuyện làm MC song ngữ

Trong phần thi bikini, đại diện Việt Nam xuất hiện với phong thái tự tin, nụ cười tươi tắn. Không chỉ thể hiện khả năng catwalk, Khánh Như còn có dịp giới thiệu bản thân và chia sẻ quan điểm cá nhân trong phần giao lưu với ban giám khảo.

Điểm đáng chú ý, Khánh Như chủ động nhắc đến Ngày tạ ơn lao động của Nhật Bản, cho thấy sự quan tâm đến văn hóa nước chủ nhà.

Khi được hỏi về công việc hiện tại, Khánh Như giới thiệu cô là MC song ngữ Anh - Việt, hoạt động chủ yếu tại TP.HCM và có cơ hội dẫn dắt nhiều sự kiện trên khắp Việt Nam.

Cô cho biết nghề dẫn chương trình không đơn thuần là truyền tải thông tin mà còn đòi hỏi khả năng lắng nghe, thấu hiểu và kết nối với mọi người.

Thông qua những lần gặp gỡ các nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực, Khánh Như có cơ hội tiếp nhận thêm những góc nhìn mới, mở rộng trải nghiệm và xây dựng sự kết nối.

Khánh Như thể hiện khả năng giao tiếp tiếng Anh trong phần giao lưu tại bán kết - Ảnh: FBNV

Đây cũng là những kinh nghiệm Khánh Như tích lũy trong quá trình làm nghề và mong muốn phát huy tại Miss International 2026.

Khả năng sử dụng tiếng Anh cùng kinh nghiệm dẫn dắt các sự kiện song ngữ là một phần hành trang giúp cô tự tin hơn khi giao lưu với ban tổ chức và các người đẹp khác.

Khánh Như tăng tốc trước giờ chung kết Miss International

Sau vòng bán kết, Lê Phương Khánh Như tiếp tục chuẩn bị cho đêm chung kết Miss International 2026, dự kiến diễn ra ngày 25-11.

Trong hai tuần tham gia các hoạt động tại Nhật Bản, đại diện Việt Nam duy trì hình ảnh chỉn chu, tích cực giao lưu và chủ động kết nối với các thí sinh đến từ nhiều quốc gia.

Hai phần thi tại bán kết là dịp để Khánh Như thể hiện cả khả năng trình diễn lẫn kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

Lê Phương Khánh Như duy trì phong thái rạng rỡ trong các hoạt động tại Miss International 2026 - Ảnh: FBNV

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa, hiện là sinh viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM.

Cô là một sinh viên năng nổ, tham gia các hoạt động phong trào, từng giành nhiều giải thưởng lĩnh vực MC và dịch thuật.

Khánh Như đã và đang hoạt động với vai trò MC song ngữ chuyên nghiệp, từng cộng tác với Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM.

Miss International là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời và uy tín trên thế giới, được xếp trong nhóm cùng với Miss World, Miss Universe, Miss Earth và Miss Supranational. Cuộc thi này tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ và sự thân thiện với thông điệp xây dựng hòa bình, hiểu biết giữa các nền văn hóa. Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy giành vương miện Hoa hậu Quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam. Ngoài ra, Phương Nhi vào top 15 Miss International 2023, Tường San vào top 8 Miss International 2019…