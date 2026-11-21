Sân khấu chính của lễ hội dưới chân tượng Phật Di Lặc, Núi Cấm - Ảnh: VIỆT ANH

Ngày 21-11, Lễ hội văn hóa Thiên Cấm Sơn lần thứ 1, năm 2026, với chủ đề "Thất Sơn - Hồn thiêng di sản" đã khai mạc tại khu vực hồ Thủy Liêm thuộc Khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

Lễ hội diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11, nhân dịp lễ Hạ Ngươn, đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phần lễ gồm hoạt động rước Hương sắc Thất Sơn và nghi thức Hạ Ngươn - Dâng hạt ngọc trời. Các nghi lễ thể hiện lòng tri ân thiên nhiên, trân trọng thành quả lao động và tôn vinh giá trị hạt gạo trong đời sống người dân vùng Bảy Núi.

Phần hội có các hoạt động văn hóa, ẩm thực, triển lãm, biểu diễn lân sư rồng và văn nghệ, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm cho người dân và du khách.

Lễ hội gồm phần lễ và phần hội - Ảnh: VIỆT ANH

Trong ngày đầu tiên diễn ra lễ hội, có rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đến hành hương tại Núi Cấm và tham dự lễ khai mạc.

Tại khu vực đi bộ bờ hồ Thủy Liêm có bố trí nhiều gian hàng văn hóa, ẩm thực, các sản phẩm OCOP vùng Bảy Núi, nông sản vùng cao gắn với văn hóa hạt gạo và nghề truyền thống.

Có hai gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch, giới thiệu bản đồ các tour tuyến, sản phẩm, dịch vụ lưu trú và các hoạt động trải nghiệm du lịch sinh thái, tâm linh đặc trưng của Núi Cấm đến du khách.

Du khách tìm mua các loại trái cây, sản phẩm đặc trưng của Núi Cấm - Ảnh: VĂN VŨ

Ông Đinh Văn Chắc - Phó trưởng Ban tổ chức lễ hội - cho biết trong ngày đầu khai mạc ước có hơn 6.000 lượt khách tham quan về khu du lịch Núi Cấm tham dự. Trong đó, các cơ sở lưu trú sức chứa khoảng 2.500 người đã kín chỗ.

Thông qua các nghi lễ và hoạt động văn hóa, lễ hội góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, quảng bá hình ảnh vùng Bảy Núi và điểm đến du lịch Thiên Cấm Sơn.

Du khách mua bánh dân gian thưởng thức tại lễ hội - Ảnh: VĂN VŨ



Bánh bò đường thốt nốt - Ảnh: VĂN VŨ



Cam, su, quýt hồng là những loại trái đặc trưng trồng ở Núi Cấm - Ảnh: VĂN VŨ

