Lễ hội bà Mạc Mi Cô và ông Mạc Thiên Tích quảng bá văn hóa, du lịch Hà Tiên

Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội truyền thống kỷ niệm 263 năm ngày mất của bà Mạc Mi Cô (Bà Cô Năm) và 246 năm ngày mất ông Mạc Thiên Tích - Ảnh: HỒNG ĐIỆP

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 263 năm ngày mất của bà Mạc Mi Cô (Bà Cô Năm, 1763 - 2026) và 246 năm ngày mất ông Mạc Thiên Tích (1780 - 2026) thu hút đông đúc người dân và du khách.

Địa phương cũng trang trí và chuẩn bị chương trình nghệ thuật biểu diễn lân sư rồng, đánh trống hội phục vụ du khách về tham quan, chiêm bái.

Du khách tham quan và thưởng thức bánh dân gian, ẩm thực đặc trưng ở Hà Tiên - Ảnh: HỒNG ĐIỆP

"Hằng năm, đến lễ hội của bà Mạc Mi Cô và ông Mạc Thiên Tích, Hà Tiên rộn ràng và vui lắm. Khách du lịch đổ về đây vui chơi đông và ăn nhiều món ăn ngon, đặc trưng của địa phương như bún kèn, xôi xiêm, mắm cà xỉu…", bà Phạm Thị Bích Đào, người dân Hà Tiên, vui vẻ nói.

Còn ông Nguyễn Hướng Thiện, một du khách đến từ Cà Mau, nhận xét: "Lễ hội bà Mạc Mi Cô là nét đẹp văn hóa truyền thống và người dân gần xa về đây chiêm bái, cầu quốc thái dân an. Chúng tôi đến đây chơi cảm thấy Hà Tiên rất thơ mộng và phát triển nhanh về du lịch".

Lãnh đạo UBND phường Hà Tiên cho biết nơi đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa và lịch sử. Do đó, lễ hội trên không chỉ tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân họ Mạc, mà còn ôn lại lịch sử hào hùng, truyền thống văn hóa của đất và người Hà Tiên.

Lãnh đạo phường Hà Tiên và người dân tham dự khai mạc lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày mất của bà Mạc Mi Cô và ông Mạc Thiên Tích - Ảnh: HỒNG ĐIỆP

Khách du lịch trong và ngoài nước tụ hội về núi Bình San - vùng đất thiêng liêng của họ Mạc - để thành kính dâng hương, tưởng niệm và tri ân bà Mạc Mi Cô và ông Mạc Thiên Tích.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7-11 (nhằm ngày 27 đến 29-9 âm lịch). Địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động phần lễ và phần hội rất ý nghĩa như: không gian trưng bày và giới thiệu du lịch Hà Tiên; các sản phẩm OCOP và tổ chức nhiều gian hàng quảng bá ẩm thực Hà Tiên.

Hà Tiên còn làm không gian ông đồ, giao lưu văn nghệ và các hoạt động trò chơi dân gian đi cầu khỉ, nhảy bao bố vượt chướng ngại vật để du khách vui chơi.

Không gian ông đồ mang đậm nét văn hóa truyền thống ở Hà Tiên - Ảnh: HỒNG ĐIỆP

Bà Mạc Mi Cô là con gái út của ông Mạc Thiên Tích và bà Hiếu Túc Thái, phu nhân họ Nguyễn. Theo lời truyền tụng, bà có tấm lòng nhân hậu, thương người và rất hiếu thảo với cha mẹ. Dù mất khi tuổi đời còn trẻ, nhưng đức độ và linh ứng của bà Mạc Mi Cô được người dân Hà Tiên và du khách gần xa tôn kính, phụng thờ. Hàng ngày, nhiều người dân đến thắp hương tưởng nhớ tại đền thờ và mộ Bà Mạc Mi Cô trên núi Bình San.